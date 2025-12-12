Καταγγελία Λαζαρίδη για Κωνσταντοπούλου: «Με είπε γυμνοσάλιαγκα» – Απειλητικά μηνύματα δέχτηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, δείτε εικόνες

Νέο κύκλο έντασης και αλληλοκατηγορίες και από τις δύο πλευρές μετά τα όσα αντάλλαξαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τους βουλευτές της ΝΔ κατά την κατάθεση του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη (γνωστό ως «φραπέ») στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής τέθηκε από τη ΝΔ θέμα συμπεριφοράς κατά τη χθεσινή διαδικασία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο όχι μόνο για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά (για τις διακοπές και τους σχολιασμούς που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν μιλούσαν οι βουλευτές της ΝΔ ή ο πρόεδρος της Επιτροπής), για επιθέσεις που έκανε στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και βουλευτή της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα αλλά και για απειλητικά μηνύματα που δέχτηκαν βουλευτές της ΝΔ.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι εξαπέλυσε σεξιστική επίθεση κατά της Μαρίας Συρεγγέλα, όταν η πρώτη είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «σιγά μη σκίσεις κανά καλσόν».

Ωστόσο ο Μακάριος Λαζαρίδης συνέχισε λέγοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το πέρας της χθεσινής συνεδρίασης άρχισε να τον βρίζει στους διαδρόμους της Βουλής αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Κύκλοι της ΝΔ μάλιστα τόνιζαν ότι «τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα» και τόνιζαν πως «εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών».

Πρόσθεσαν, δε, πως: «Καταγγέλλουμε ότι συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο. Καλούμε τον κύριο Καζαμία, που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας – μέλος της Εξεταστικής, Αλέξανδρος Καζαμίας, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι πίσω από αυτά τα μηνύματα υπάρχει η οποιαδήποτε σχέση με την Πλεύση Ελευθερίας. Και εμείς είπε «δεχόμαστε πολλές φορές ανάλογα μνήματα στα κινητά, που μπορεί να μας στεναχωρούν αλλά δεν τα ταυτίζουμε με τη ΝΔ».

Για την φράση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Αντιπρόεδρο της Βουλής «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» είπε ότι πάνω στην ένταση μπορεί να ήταν μια ατυχής έκφραση, αλλά αυτό δεν είναι σεξιστικό. Σεξιστικά, είπε, είναι αυτά που της έχουν πει στο παρελθόν οι βουλευτές της ΝΔ λέγοντάς της «άντε κάνε κανένα παιδί». Αυτό, σημείωσε, είναι σεξιστικό και αποτρόπαιο. Ο κ. Καζαμίας, μάλιστα, αιτιολόγησε και την στάση της προέδρου της για τις συνεχείς διακοπές και παρεμβάσεις επιρρίπτοντας την ευθύνη στον προεδρείο της Επιτροπής για τους χειρισμούς της και από την στάση των βουλευτών της ΝΔ.