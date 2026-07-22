Νέο «χτύπημα» Βλάχου: Κατέθεσε ερώτηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανακύκλωση

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και το μήνυμα ενότητας που επιχείρησε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους βουλευτές, ο Γιώργος Βλάχος επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση, αυτή τη φορά απευθυνόμενη και προς τον πρωθυπουργό.

Ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, επαναφέροντας το ζήτημα της λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης και ζητώντας πλήρη ενημέρωση της Βουλής για τη διαχείριση του προγράμματος και των οικονομικών πόρων που το συνοδεύουν.

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Στην ερώτησή του υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει αντίστοιχη κοινοβουλευτική παρέμβαση ήδη από τον Αύγουστο του 2025, η οποία, όπως σημειώνει, παραμένει αναπάντητη. Επισημαίνει, επίσης, ότι ούτε κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή, τον Μάιο του 2026, δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα ζητήματα που είχε θέσει.

Για τον λόγο αυτό ζητεί να αποσαφηνιστεί εάν η κυβέρνηση προτίθεται να ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης, καθώς και για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων που συνδέονται με αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, παράλληλα, στον διαγωνισμό για τα λεγόμενα «πράσινα σπιτάκια», ζητώντας να κατατεθούν όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους, τη διαδικασία του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες, τους αναδόχους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα υλικά που συλλέγονται μέσω του συγκεκριμένου συστήματος.

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Η νέα αυτή παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον καθώς έρχεται αμέσως μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Γιώργου Βλάχου για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς τις επόμενες εκλογές. Ο βουλευτής είχε εκτιμήσει ότι, «με τα σημερινά δεδομένα», ο στόχος της αυτοδυναμίας εμφανίζεται δύσκολα επιτεύξιμος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ακόμη και με ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας την Τρίτη (21.07.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, είχε υποστηρίξει ότι «αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας», προσθέτοντας πως «όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται», ανάλογα με την ετυμηγορία της κάλπης.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο, απαντώντας: «Γιατί να το αποκλείσω;», διευκρινίζοντας πάντως ότι πρόκειται για μια «υποθετική και θεωρητική» συζήτηση.

Η ερώτηση του Γιώργου Βλάχου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Επειδή η υπ’ αριθ. 7971/01.08.2025 ερώτηση που κατέθεσα σχετικά με το ζήτημα της ανακύκλωσης παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη, και επειδή κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 882/25.05.2026 επίκαιρης ερώτησής μου δεν δόθηκαν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που τέθηκαν, ερωτάσθε:

• Προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων;

Παράλληλα, ζητώ, μέσω της παρούσας Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, να κατατεθούν στη Βουλή από τον κατά την κρίση σας αρμόδιο Υπουργό τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν:

• τον διαγωνισμό για την προμήθεια των λεγόμενων «Πράσινων Σπιτιών»,

• το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους,

• τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,

• τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους,

• την τύχη και τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται μέσω αυτών,

• την ετήσια δαπάνη λειτουργίας του συστήματος,

• καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών οικονομικών πόρων.

• και τέλος, τον αριθμό των εγκαταστάσεων («εργοστασίων») ανακύκλωσης που έχουν υποστεί πυρκαγιά, τον χρόνο και τον τόπο των περιστατικών, τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που καταστράφηκαν, τις εκθέσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβάντων, καθώς και τα ποσά που είχαν εισπραχθεί από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών.

Τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται προκειμένου να δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη

διαχείριση δημόσιων πόρων που αφορούν το σύστημα ανακύκλωσης.»