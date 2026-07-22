ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για καταγγελίες Σαλμά: «Κάνει πως δεν κατάλαβε, οφείλει να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις»

Σε νέα μετωπική σύγκρουση οδηγούνται το ΠΑΣΟΚ και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με επίκεντρο τις καταγγελίες που διατύπωσε ο Μάριος Σαλμάς από το βήμα της Βουλής για την υπόθεση Novartis. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ότι απάντησε με προσωπικές επιθέσεις και «επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς», αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης οφείλει να απαντήσει συγκεκριμένα σε όσα κατήγγειλε ο Μάριος Σαλμάς για τη Novartis, την παθητική δωροδοκία και τις φερόμενες παρεμβάσεις σε προστατευόμενο μάρτυρα. Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «λαϊκισμό», «κατάντια» και πλήρη μεταστροφή της στάσης του κόμματός του.

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Η νέα ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως απάντηση στην τελευταία ανάρτηση του υπουργού Υγείας, ο οποίος είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά της Χαριλάου Τρικούπη και προσωπικά κατά του προέδρου της. «Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να απαντήσει στις σημερινές βαρύτατες καταγγελίες του κ. Σαλμά με προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. «Δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από το βήμα της Βουλής», προσθέτει.

ΠΑΣΟΚ: «Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα»

Η Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρει μία προς μία τις αιτιάσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ισχυρισμούς εξαιρετικά σοβαρούς, οι οποίοι συνοδεύτηκαν, κατά τον ίδιο, από την κατάθεση στοιχείων.

«Ο κ. Σαλμάς κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και μίλησε για “ορισμό της διαπλοκής”, ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης και σε προστατευόμενο μάρτυρα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

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Υπενθυμίζει, παράλληλα, την καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο υπουργός φέρεται να υποσχόταν στον μάρτυρα ότι «θα του το ξεπληρώσει», καθώς και το γεγονός ότι ο Μάριος Σαλμάς κατέθεσε μηνύματα στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

«Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, ο υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία απάντηση επί της ουσίας. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Και συνεχίζει σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο: «Κάνει πως δεν κατάλαβε την καταγγελία».

«Δεν συζητάμε τη σκευωρία, αλλά τη δική του εμπλοκή»

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να διαχωρίσει πλήρως την καταγγελία Σαλμά από τη συνολική υπόθεση Novartis, απαντώντας έτσι στο βασικό επιχείρημα του Άδωνι Γεωργιάδη ότι η αντιπολίτευση επαναφέρει τη «σκευωρία».

«Εδώ δεν συζητάμε τη σκευωρία Novartis, που ήταν απολύτως υπαρκτή, αλλά τη δική του εμπλοκή στα καταγγελλόμενα», αναφέρει.

«Σε αυτά τον καλέσαμε να απαντήσει, αλλά μάταια», προσθέτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι οι αντιφάσεις του υπουργού Υγείας είναι «προφανείς».

Η ανακοίνωση καταλήγει σε ευθεία αμφισβήτηση της δυνατότητας του Άδωνι Γεωργιάδη να παραμένει στην κυβέρνηση.

«Οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Μέχρι να το πράξει, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του υπουργού Υγείας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά και στον ισχυρισμό του υπουργού ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκευωρία Novartis, θέτοντας το ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία συνέχισε να τον περιλαμβάνει στα ψηφοδέλτια και στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα.

«Ας μας εξηγήσει πώς, ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, συναίνεσε ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτιά της στις εθνικές εκλογές του 2023 και στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα έως το 2024», αναφέρει.

Το επιχείρημα αυτό αποτελεί και τον βασικό άξονα της αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ: εφόσον, όπως σήμερα υποστηρίζει ο υπουργός, ο Μάριος Σαλμάς είχε τέτοιο ρόλο στην υπόθεση, γιατί παρέμενε επί σειρά ετών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας;

Γεωργιάδης: «Θλιβερός ο Ανδρουλάκης»

Είχε προηγηθεί η ιδιαίτερα οξεία ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι υιοθετούν, για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού, ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία της Novartis.

«Στη γελοιότητα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη δεν μπορώ να μην απαντήσω», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήγγελλε τη σκευωρία Novartis, σήμερα εμφανίζεται να αποδέχεται ως αξιόπιστες τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά.

«Σήμερα, για να λαϊκίσει ο θλιβερός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε, επίσης, τη Χαριλάου Τρικούπη ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία, υπενθυμίζοντας πως σε αυτήν είχε εμπλακεί και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Οι καταγγελίες Σαλμά

Η πολιτική σύγκρουση άρχισε την Τετάρτη (22.07.2026) μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του αιτήματος για την άρση της ασυλίας του, το οποίο είχε υποβληθεί έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο ανεξάρτητος, πρώην «γαλάζιος» βουλευτής ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis και κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή.

«Μέσα στην κρίση, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα», υποστήριξε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρακτική αυτή «παθητική δωροδοκία» και «ορισμό της διαπλοκής», ισχυριζόμενος ότι ο υπουργός ζητούσε από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να διοχετεύει διαφημιστικά κονδύλια σε μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη την περίοδο κατά την οποία εκείνος ήταν προστατευόμενος μάρτυρας και του υπεδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο θα κατέθετε.

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου», ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπουργό Υγείας.