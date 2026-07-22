Πυρά Φάμελλου κατά ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρησή του: «Οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους, η ηγεσία δεν τους εκφράζει»

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να τον κατηγορεί ότι εγκαταλείπει το κόμμα αλλά διατηρεί τη βουλευτική του έδρα και το περιβάλλον του πρώην προέδρου να απαντά ότι η σημερινή ηγεσία δεν εκφράζει πλέον ούτε τους ψηφοφόρους ούτε το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να βρίσκονται πλέον σε ανοιχτό πόλεμο, καθώς η διαφωνία για τη βουλευτική έδρα μετατρέπεται σε συνολική σύγκρουση για την πολιτική ταυτότητα, την ενότητα και την πορεία της Κουμουνδούρου. «Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο», σχολιάζουν πηγές της νέας ηγεσίας, ενώ συνεργάτες του πρώην προέδρου απαντούν ότι εκείνος εκπροσωπεί «την κοινωνική απαίτηση για την ενότητα της Αριστεράς».

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Η απάντηση από το περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου ήταν άμεση και κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, αμφισβητώντας ευθέως την πολιτική νομιμοποίηση της νέας ηγεσίας. «Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο», αναφέρουν συνεργάτες του. Προσθέτουν, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο «δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζεται και δεν εκπροσωπείται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου».

Με τον τρόπο αυτό, το περιβάλλον του πρώην προέδρου απορρίπτει την κατηγορία ότι η διατήρηση της έδρας αποτελεί προσωπική επιλογή ή πράξη αποστασιοποίησης από τους ψηφοφόρους του κόμματος. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι ο Σωκράτης Φάμελλος παραμένει ο φορέας της πολιτικής και προγραμματικής συνέχειας του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αποχώρησή του από την οργανωτική του δομή. «Ολους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση της ενότητας της Αριστεράς, εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φάμελλος», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου: «Καθαρά διασπαστική κίνηση»

Η Κουμουνδούρου ανέβασε απότομα τους τόνους, απορρίπτοντας την κριτική του Σωκράτη Φάμελλου περί πολιτικού αδιεξόδου και αντιστρέφοντας πλήρως την κατηγορία. «Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο», αναφέρουν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές, αποδίδοντας στον πρώην πρόεδρο την ευθύνη για την πορεία του κόμματος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

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Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί χωρίς να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, επιλογή την οποία η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ως πολιτικά και ηθικά αντιφατική. «Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα», σημειώνουν πηγές της Κουμουνδούρου.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «δεν θυμούνται άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να λειτουργεί έτσι» και χαρακτηρίζουν τη στάση του πρώην προέδρου ευθέως διασπαστική. «Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση», αναφέρουν.

Η κριτική γίνεται ακόμη πιο αιχμηρή όταν η Κουμουνδούρου αντιπαραβάλλει την απόφαση διατήρησης της έδρας με τις δημόσιες αναφορές του Σωκράτη Φάμελλου στην Αριστερά, τη συλλογικότητα και τη συντροφικότητα. «Προκαλεί εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, τη στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας», υποστηρίζουν κομματικές πηγές.

Σύμφωνα με τη νέα ηγεσία, η βουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπικό πολιτικό κεκτημένο, αλλά συνδέεται με το ψηφοδέλτιο, το πρόγραμμα και την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι πολίτες στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ο πρώην πρόεδρος είχε στο παρελθόν επικαλεστεί την ανάγκη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας σε περιπτώσεις ανεξαρτητοποίησης βουλευτών, αφήνοντας σαφείς αιχμές περί δύο μέτρων και δύο σταθμών. «Δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι διαφορετική η ευθύνη ενός βουλευτή από εκείνη του προέδρου ενός κόμματος», σχολιάζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας με τη μονολεκτική αιχμή: «Κρίμα».