Νέα σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με το ΚΚΕ: «Επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό» – «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος»

Νέος γύρος σφοδρής αντιπαράθεσης ξέσπασε την Τετάρτη (22.07.2026) στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Καραθανασόπουλο, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για παρασκηνιακές συνεννοήσεις του ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, από την πλευρά του, απέρριψε τις αιτιάσεις ως «τερατώδη ψέματα», ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε ευθέως το ΚΚΕ ότι λειτουργεί ως στήριγμα του κυβερνώντος κόμματος, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για «κατήφορο» και «βούρκο», πυροδοτώντας έναν νέο γύρο οξύτατης αντιπαράθεσης που πήρε γρήγορα προσωπικό χαρακτήρα, με βαρείς χαρακτηρισμούς και συνεχείς διακοπές από τα έδρανα.

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Η «σπίθα» άναψε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης να την ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των βουλευτών που είχαν ψηφίσει επιστολικά επί του αιτήματος άρσης της ασυλίας της, θέτοντας ζήτημα απαρτίας. Στη συνέχεια εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα σπεύδει να συνδράμει τη Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε όσα είχαν διαδραματιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, όταν η ίδια είχε καλέσει την Αμεση Δράση, ζητώντας τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. «Οταν κάλεσα το “100”, οι κακοποιητές της Ν.Δ. άρχισαν να φεύγουν. Ο Γεωργαντάς πήγε δεξιά, στα γραφεία του ΚΚΕ, και ζήτησε ενισχύσεις από τον Καραθανασόπουλο. Εγώ τον κατήγγειλα και καταγράφηκε», είπε.

«Τρώω μια καραμέλα και δεν μπορώ»

Στο σημείο εκείνο παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να υποδείξει το άρθρο του Κανονισμού της Βουλής στο οποίο στηρίζει την ένστασή της περί απαρτίας.

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«Γιατί δεν μου απαντάτε;», τη ρώτησε.

«Τρώω μια καραμέλα για τον λαιμό μου και δεν μπορώ», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ατάκα προκάλεσε το σχόλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου: «Τρώει καραμέλες μέσα στην αίθουσα και μετά της έφταιγαν τα κρακεράκια».

ΚΚΕ: «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος»

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρασκηνιακή συνεννόηση μεταξύ του ίδιου και του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ υποστήριξε ότι ο κ. Γεωργαντάς δεν μπήκε ποτέ στα γραφεία του κόμματος και ότι ο ίδιος απλώς τον ρώτησε εάν επρόκειτο να συνεχιστεί η συνεδρίαση.

«Λέτε τερατώδη ψέματα», ανέφερε, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και κατέληξε: «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος και το λέω για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Αφήστε τα σάπια»

Ο χαρακτηρισμός προκάλεσε νέα έκρηξη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τους βουλευτές του ΚΚΕ ότι επιτίθενται αποκλειστικά στην ίδια, ενώ αποφεύγουν, όπως είπε, να αντιπαρατεθούν με κυβερνητικά στελέχη.

«Απορώ που λέτε ότι εκπροσωπείτε τον λαϊκό κόσμο και αυτό που ήρθατε να πείτε στην Ολομέλεια της Βουλής είναι ότι εγώ είμαι ο βούρκος και ο κατήφορος. Το μόνο πρόσωπο στο οποίο επιτίθεστε είμαι εγώ. Και αυτό δεν είναι λαϊκό», είπε.

Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση πήρε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να υποστηρίζει ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ αφήνουν σκουπίδια στα έδρανα μετά το τέλος των συνεδριάσεων.

«Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας στα έδρανα. Ποιος θα τα μαζέψει; Η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν αφήνει πίσω ούτε μισή καρφίτσα», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Αφήνετε τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας, τα σκουπίδια σας για να τα μαζεύουν οι εργαζόμενοι. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι κανείς εδώ για να μας υπηρετεί».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε μάλιστα τους βουλευτές του ΚΚΕ να απευθύνουν τους ίδιους χαρακτηρισμούς στον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

«Βούρκο και κατήφορο να απευθύνετε, αν έχετε τα κότσια, στον Γεωργιάδη. Και ο Λαμπρούλης, αν έχει τα κότσια, να απευθυνθεί προσωπικά στους εκπροσώπους του βούρκου και του κατήφορου. Αφήστε τα σάπια, λοιπόν», είπε.

«Επαγγελματίες του κομμουνισμού»

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη διακοπή του μικροφώνου της, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει από τα έδρανα και να χαρακτηρίζει τους βουλευτές του ΚΚΕ «επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό».

Παρά τις νέες αιτιάσεις και τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ο Νίκος Καραθανασόπουλος και ο Γιώργος Λαμπρούλης, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα, επέλεξαν να μη δώσουν συνέχεια.