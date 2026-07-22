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Πολιτική

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου για την έδρα και την αποχώρησή του: «Ο ίδιος ήταν σε αδιέξοδο»

Η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει αντιφατική την επίκληση της ενότητας από τον πρώην πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή του συνιστά «καθαρά διασπαστική κίνηση»
Σωκράτης Φάμελλος
Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Μετωπική επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο εξαπολύει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης μετά την αποχώρησή του από το κόμμα και την απόφασή του να διατηρήσει τη βουλευτική του έδρα.

Πηγές της Κουμουνδούρου απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου περί «αδιεξόδου» στον ΣΥΡΙΖΑ, αντιστρέφοντας την κριτική και υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, οδήγησε το κόμμα σε πολιτικό αδιέξοδο. «Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο», σημειώνουν χαρακτηριστικά, αποδίδοντάς του την ευθύνη για την πορεία του κόμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στην επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να ανεξαρτητοποιηθεί χωρίς να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα. Όπως υποστηρίζουν, η στάση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχές που ο ίδιος επικαλείται περί Αριστεράς, συλλογικότητας, συντροφικότητας και ενότητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπικό πολιτικό κεκτημένο, αλλά συνδέεται με το πρόγραμμα, το πολιτικό σχέδιο και την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι πολίτες στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουν ότι στο παρελθόν υπήρξαν στελέχη που, αποχωρώντας από το κόμμα, επέλεξαν να παραδώσουν την κοινοβουλευτική τους έδρα, υποστηρίζοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν ακολούθησε αυτή την πρακτική.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν θυμούνται άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος που να αποχωρεί από τον πολιτικό φορέα του διατηρώντας την κοινοβουλευτική του έδρα, παρουσιάζοντας την επιλογή του ως πολιτικά και ηθικά αντιφατική.

Η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει, επίσης, αντιφατική την επίκληση της ενότητας από τον πρώην πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή του συνιστά «καθαρά διασπαστική κίνηση» και ότι οι έννοιες της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διατήρηση της έδρας μετά την αποχώρηση από το κόμμα.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ακόμη ότι ο Σωκράτης Φάμελλος είχε κατά το παρελθόν επικαλεστεί επανειλημμένα την ανάγκη τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας σε περιπτώσεις ανεξαρτητοποίησης βουλευτών, αφήνοντας αιχμές ότι σήμερα δεν εφαρμόζει τις ίδιες αρχές.
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι διαφορετική η ευθύνη ενός βουλευτή από εκείνη του προέδρου ενός κόμματος», καταλήγοντας με τη φράση «κρίμα», σε μία από τις πιο σκληρές δημόσιες τοποθετήσεις της Κουμουνδούρου απέναντι στον μέχρι πρότινος επικεφαλής της.

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