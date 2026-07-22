Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μάριο Σαλμά

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά αποφάσισε την Τετάρτη (22.07.2026) η Ολομέλεια της Βουλής, σε μια συνεδρίαση που εξελίχθηκε σε πεδίο σφοδρών καταγγελιών, προσωπικών επιθέσεων και νέας πολιτικής σύγκρουσης γύρω από την υπόθεση Novartis.

Η συζήτηση για την άρση ασυλίας έφερε στο βήμα τόσο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και τον Μάριο Σαλμά, οι οποίοι εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, ενώ οι παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ανέβασαν ακόμη περισσότερο τους τόνους.

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Η Βουλή ενέκρινε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με 160 ψήφους υπέρ, 63 κατά και έξι «παρών». Η σχετική αίτηση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εις βάρος της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης. Λίγο αργότερα, η Ολομέλεια αποφάσισε και την άρση της ασυλίας του Μάριου Σαλμά, με 157 ψήφους υπέρ, 66 κατά και επτά «παρών», έπειτα από μήνυση του Αδωνι Γεωργιάδη για δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δεν θα με απενεργοποιήσουν»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η μήνυση εις βάρος της συνδέεται με τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις καταγγελίες της, κάνοντας λόγο για συντονισμένη προσπάθεια πολιτικής εξουδετέρωσής της.

«Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης. Και με μηνύει για ποιο πράγμα; Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή, ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, του ANIMUS. Αφαιρέθηκε, είναι αλήθεια», ανέφερε.

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε τη μήνυση με τη στάση της για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την υπόθεση της «Βιολάντα».

«Με μηνύει. Πότε με μηνύει; Τον Φλεβάρη του 2026. Πότε δηλαδή; Οταν έχει δοθεί η εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου», είπε και πρόσθεσε: «Πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν, να με απενεργοποιήσουν για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη “Βιολάντα”, για τις υποκλοπές. Δεν θα με απενεργοποιήσουν».

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι πρόκειται περίπου για τη δέκατη αίτηση άρσης της ασυλίας της, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση.

«Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη αίτηση άρσης ασυλίας μου και μπορείτε να φέρετε και εκατόν δέκα», είπε. «Οι υπόδικοι ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου. Και γιατί ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου; Συγκαλύπτονται ευθύνες για κακουργήματα».

Μάριος Σαλμάς: «Με διευκόλυνε που με μήνυσε»

Ακόμη υψηλότερα ανέβηκαν οι τόνοι κατά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για σχέσεις «διαπλοκής» με τη Novartis και για επαφές με τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νίκο Μανιαδάκη.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε ότι, στα 26 χρόνια της κοινοβουλευτικής του πορείας, δεν είχε μηνυθεί ποτέ ούτε από πολίτη ούτε από συνάδελφό του.

«Τα επιχειρήματά μου ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω», ανέφερε. «Δεν θα έπαιρνα τον λόγο σήμερα, αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για μένα, έναν καθηγητή της Ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπο μεγάλου μέρους κόσμου και γιατρό».

Ο Μάριος Σαλμάς υποστήριξε ότι οι δηλώσεις για τις οποίες μηνύθηκε δεν αφορούσαν συγκεκριμένο γεγονός, τόπο ή χρόνο και, ως εκ τούτου, κατά την άποψή του, δεν στοιχειοθετούν το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Παράλληλα, σχολιάζοντας αναφορά στην έγκληση του υπουργού Υγείας ότι η δημόσια εικόνα του αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους, σημείωσε: «Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, αλλά η εικόνα του κ. Γεωργιάδη».

Οι αιχμές Σαλμά για τα νοσοκομεία και τα μέσα ενημέρωσης

Ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε ότι είχε θέσει δύο βασικά ζητήματα, εκ των οποίων, όπως είπε, μόνο για το ένα μηνύθηκε.

«Το ένα, που με μήνυσε, ήταν γιατί είπα ότι ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω κατ’ επανάληψη πει ότι γίνονται με απευθείας διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις», είπε.

Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα εάν ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε ζητήσει από φαρμακευτικές εταιρείες να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης.

«Το δεύτερο που είπα είναι να μου απαντήσει αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίδουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης, για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου το απάντησε ούτε με μήνυσε, αν και είναι σοβαρό γιατί έχει και υπαινιγμό παθητικής δωροδοκίας», ανέφερε.

Ο Μάριος Σαλμάς είπε ότι η μήνυση του έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσει μηνύματα που, κατά τους ισχυρισμούς του, στηρίζουν τις καταγγελίες του.

«Με διευκόλυνε που με μήνυσε και τώρα θα τα ακούσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι, αξιοποιώντας κυβερνητικές θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις τις οποίες επηρέαζαν οι αποφάσεις του να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προκειμένου ο ίδιος να έχει ευνοϊκή προβολή.

«Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και, σε κάθε περίπτωση, είναι ο ορισμός της διαπλοκής», υποστήριξε.

Τα SMS με τον Φρουζή

Ο Μάριος Σαλμάς κατέθεσε στη Βουλή μήνυμα το οποίο, σύμφωνα με όσα ανέφερε, αφορούσε αίτημα προς τον πρώην αντιπρόεδρο της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή για χορήγηση διαφήμισης σε μέσο ενημέρωσης.

«Μέσα στην κρίση της χώρας, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Novartis, τον κ. Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση», κατήγγειλε.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής ζήτησε από την Εισαγγελία να εξετάσει τα στοιχεία και να ξεκινήσει εκ νέου έρευνα.

«Ζητώ από την Εισαγγελία να ξεκινήσει η έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα», είπε.

Η αναφορά Σαλμά στον Μανιαδάκη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η καταγγελία του Μάριου Σαλμά ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη την περίοδο κατά την οποία εκείνος ήταν προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αναστασίου».

«Ο κ. Γεωργιάδης, όσο ωρυόταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας ως “Αναστασίου”, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του, πώς θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το “ξεπληρώσει”», υποστήριξε.

Ο Μάριος Σαλμάς αναφέρθηκε και σε ένορκη κατάθεση του υπουργού Υγείας σε δίκη του με τον κ. Μανιαδάκη, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον τελευταίο.

«Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος, και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει τον μάρτυρα, απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μήνυμα που κατέθεσε, ο Αδωνις Γεωργιάδης φέρεται να του απαντά: «Στη δίκη εγώ ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη, κι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Μάριος Σαλμάς κάλεσε την προεδρία της Βουλής να διαβιβάσει τα πρακτικά στην Εισαγγελία.

«Μετρήστε τα αδικήματα. Ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση της Novartis», είπε. «Να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία, για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κ. Γεωργιάδη».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αποδεικτικά στοιχεία μειζόνων αδικημάτων»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας όσα παρουσίασε ο ανεξάρτητος βουλευτής, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν στα πρακτικά συνιστούν αποδείξεις για την τέλεση σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Εκανε λόγο για το «βρόμικο πρόσωπο της διαπλεκόμενης εγκληματικής οργάνωσης», η οποία, όπως είπε, έχει βρεθεί τόσο σε κοινοβουλευτικά όσο και σε κυβερνητικά έδρανα.

ΝΔ: «Συγχωροχάρτι στους αρχιερείς της σκευωρίας»

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Στράτος Σιμόπουλος εξέφρασε τη λύπη του για τη στάση του Μάριου Σαλμά, κατηγορώντας τον ότι, στο πλαίσιο της προσωπικής του αντιπαράθεσης με τον υπουργό Υγείας, δίνει «συγχωροχάρτι» σε όσους ενέπλεξαν δέκα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση Novartis.

«Σε μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Αδωνι Γεωργιάδη, δίνει συγχωροχάρτι σήμερα στο κόμμα εκείνο στο οποίο βρίσκονταν οι αρχιερείς της σκευωρίας Novartis», είπε.