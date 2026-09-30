Παπαδοπούλου για σχολικά βιβλία στη Βόρεια Μακεδονία: Να αφαιρεθούν οι αναθεωρητικές και αλυτρωτικές αναφορές

Την αφαίρεση αναθεωρητικών και αλυτρωτικών διατυπώσεων από τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται στη Βόρεια Μακεδονία ζητά η Αθήνα, όπως ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας δεν παραβιάζει μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας.

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, απαντώντας την Τετάρτη (30.09.2026) σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Γιώργου Ρούντα, ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά καταγράφει και αναδεικνύει τα επίμαχα σημεία στα σχολικά βιβλία στη Βόρεια Μακεδονία, επιμένοντας στην «ορθή καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας» και της εθνικής καταγωγής προσωπικοτήτων όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος Β΄.

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«Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται στη γειτονική χώρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς», τόνισε η υφυπουργός Εξωτερικών.

Η ίδια έστειλε σαφές μήνυμα προς τα Σκόπια για τη χρήση της προβλεπόμενης ορολογίας, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση «παραβιάζει όχι απλά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας, της οποίας αποτελεί τμήμα».

Οι αναφορές στα βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας για τον Μέγα Αλέξανδρο

Η συζήτηση στη Βουλή άνοιξε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Ρούντα με θέμα τις «αλυτρωτικές αναφορές και την οικειοποίηση της Μακεδονίας σε νέα σχολικά εγχειρίδια των Σκοπίων».

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο βουλευτής της Νίκης, στο «επίσημο εγχειρίδιο Μακεδονικής Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης» η «πατρίδα» χαρακτηρίζεται «πάντα υπόδουλη και βασανισμένη», ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως «Αλέξανδρος ο Μακεδόνας», χωρίς –κατά τον ίδιο– να γίνεται διάκριση ανάμεσα στον αρχαίο Μακεδόνα και στη σύγχρονη ταυτότητα στη γειτονική χώρα.

Ο κ. Ρούντας ζήτησε να πληροφορηθεί ποιες ενέργειες έχει πραγματοποιήσει η ελληνική πλευρά στη Μικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες αναφορές.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: «Η Ελλάδα δεν θα παύσει να διεκδικεί»

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισήμανε ότι η έγκριση και η εκτύπωση των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας κάθε κράτους, υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η Αθήνα θα σταματήσει να πιέζει για αλλαγές.

«Η Ελλάδα δεν θα παύσει να διεκδικεί και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια», ανέφερε, θέτοντας ως στόχο «την ορθή καταγραφή στα σχολικά εγχειρίδια της Βόρειας Μακεδονίας της ιστορικής πραγματικότητας, της ορθής ορολογίας, της εθνικής καταγωγής και της δράσης των ιστορικών προσωπικοτήτων μας, όπως υπήρξαν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος Β΄ και άλλες σπουδαίες προσωπικότητες».

Η υφυπουργός Εξωτερικών παρέπεμψε ειδικότερα στα άρθρα 7 και 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών, σημειώνοντας ότι σε αυτά «η ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού υπογραμμίζονται».

Η αποτύπωση αυτής της πραγματικότητας στα σχολικά εγχειρίδια αποτελεί, όπως εξήγησε, αντικείμενο της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής, με την ελληνική πλευρά να «πράττει τα δέοντα» και να ασκεί «κάθε διπλωματική πίεση με τον τρόπο που κρίνεται πρόσφορος».

Η αντιπαράθεση για τη Μικτή Επιτροπή

Ο Γιώργος Ρούντας αμφισβήτησε, πάντως, την αποτελεσματικότητα των έως τώρα ενεργειών, σχολιάζοντας ότι εάν η Επιτροπή «έπραττε τα δέοντα», ο ίδιος δεν θα χρειαζόταν να φέρει σήμερα το ζήτημα στη Βουλή.

Απαντώντας, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου γνωστοποίησε ότι η Μικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προβλέπεται να συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, εναλλάξ σε Αθήνα και Σκόπια, ενώ η τελευταία συνεδρίασή της πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2026.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τόσο οι εργασίες όσο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων διέπονται από εμπιστευτικότητα.

«Η ελληνική πλευρά μεριμνά σταθερά για τη σύγκληση της Επιτροπής, όπως προβλέπεται, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτύπωσης της ιστορικής αλήθειας και την προάσπιση του εθνικού μας συμφέροντος», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το ελληνικό τμήμα της Επιτροπής καταγράφει σε κάθε συνεδρίαση τα σημεία των σχολικών εγχειριδίων που, κατά την Αθήνα, παραβιάζουν είτε την ορθή ονομασία της χώρας είτε την ορθή παρουσίαση ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων.

Η παρέμβαση Νατσιού

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, αμφισβητώντας εκ νέου την ονομασία που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών.

«Εμείς εκεί, στη Μακεδονία, μία Μακεδονία ξέρουμε. Ούτε Βόρεια, ούτε Νότια, ούτε Ανατολική, ούτε Δυτική», είπε, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου «Βόρεια Μακεδονία» προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε κατοίκους της ελληνικής Μακεδονίας.

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επέμεινε από την πλευρά της στην εφαρμογή των προβλέψεων της Συμφωνίας των Πρεσπών και στη συνέχιση της διπλωματικής πίεσης μέσω της Μικτής Επιτροπής, με επίκεντρο την ορολογία και την παρουσίαση ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια.