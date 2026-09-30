Αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα Μητσοτάκη: «Παραδέχτηκε το ψέμα», «παράταση του Γολγοθά», «τσιρότα»

Ομοβροντία πυρών εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κατά της νέας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε την Τετάρτη (30.09.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αιχμή την ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και τις παρεμβάσεις για τις 120 δόσεις και τους servicers. Από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ έως το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει προσωρινές παρεμβάσεις αντί για μόνιμες λύσεις.

Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κοινό σημείο στις περισσότερες ανακοινώσεις την απαίτηση για παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στις τιμές των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για έναν «φορολάγνο πολιτικό», ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός «παραδέχτηκε το ψέμα», το ΚΚΕ κάνει λόγο για «θράσος και πρόκληση», η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει τα μέτρα «τσιρότα», ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταλογίζει στην κυβέρνηση «φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης».

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Στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης παλαιών οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις, οι αυστηρότερες προβλέψεις για τους servicers και η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

ΠΑΣΟΚ: «Πανικόβλητος ξήλωσε το πουλόβερ του success story»

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά να υποστηρίζει ότι «πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης “ξήλωσε” σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής».

Η Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει ιδιαίτερα στην ανακοίνωση των 120 δόσεων, αντιπαραβάλλοντάς την με όσα είχε δηλώσει στις 2 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την πορεία του ιδιωτικού χρέους και την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

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«Σήμερα –28 μέρες μετά– ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο Δημόσιο –άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας… το έχει λύσει;– και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι «οι 120 δόσεις χωρίς “κούρεμα” τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα», ενώ επαναφέρει την πρότασή του για προστασία της πρώτης κατοικίας και υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ακόμη σκληρότερη είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί για τα καύσιμα. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός, που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών, συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα»

Για «παραδοχή» ότι υπάρχει τελικά δημοσιονομικός χώρος κάνει λόγο από την πλευρά του ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

«Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιώθηκε. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων», αναφέρει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθέτει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις τη δική του πρόταση για «μείωση της τιμής στην πηγή», ζητώντας μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και πλαφόν στο περιθώριο διύλισης.

ΚΚΕ: «Παράταση του Γολγοθά των δόσεων»

Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση κινείται η κριτική του ΚΚΕ, το οποίο χαρακτηρίζει «θράσος και πρόκληση» την αναφορά του πρωθυπουργού στη «σταθερότητα», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογία.

Για τις 120 δόσεις, το ΚΚΕ κάνει λόγο για «μέτρο έκπληξη» που τελικά συνιστά «μια παράταση του “Γολγοθά” των δόσεων» για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα πυρά του Περισσού στρέφονται και στις κυβερνητικές προειδοποιήσεις προς τους servicers, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν προστατεύουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το ΚΚΕ ζητά νομοθετική απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και «γενναίο κούρεμα» των δανειακών υποχρεώσεων.

Στο ενεργειακό μέτωπο προτείνει, μεταξύ άλλων, κατάργηση ΕΦΚ και ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, καθώς και διακοπή των κυρώσεων και του εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου.

Νέα Αριστερά: «Τσιρότα στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια»

Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος κάνει λόγο η Νέα Αριστερά, η οποία στρέφει τα πυρά της κυρίως στο κόστος των καυσίμων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παραθέτει, εφόσον οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σταθερές, η επιδότηση στο ντίζελ θα οδηγήσει την τιμή στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή μόλις 5 έως 10 λεπτά χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «προκλητική» την απουσία μέτρων για την αμόλυβδη βενζίνη και υποστηρίζει ότι, με βάση τον κυβερνητικό στόχο των 1,75 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα νοικοκυριά θα κληθούν να το αγοράσουν ακριβότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025.

«Δεν αρκούν τα “τσιρότα” του Κυριάκου Μητσοτάκη στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια», αναφέρει η Νέα Αριστερά, ζητώντας μείωση του ΕΦΚ στα ελάχιστα επίπεδα της Ε.Ε., ΦΠΑ 6% στα καύσιμα, έκτακτη φορολόγηση κατά 90% των «πραγματικών υπερκερδών» των διυλιστηρίων και πλαφόν στην κερδοφορία σε ολόκληρη την αλυσίδα.

ΕΛΑΣ: «Το μόνο πλαφόν που έβαλε είναι στις προσδοκίες των πολιτών»

Με μία από τις πλέον αιχμηρές ατάκες απαντά στις ανακοινώσεις η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «βάφτισε “απάντηση στην ακρίβεια” μια έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις δεκαπέντε ημέρες».

Η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο» και ότι «οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο», εγκαλώντας την κυβέρνηση επειδή δεν προχώρησε σε ουσιαστική μείωση του ΕΦΚ ή του ΦΠΑ, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.

«Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια», αναφέρει.

Και καταλήγει με την αιχμή: «Τελικά το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση».