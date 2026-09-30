Πολιτική

ΕΛΑΣ για τα νέα μέτρα Μητσοτάκη: «Πλαφόν μόνο στην αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων ασκεί η Αμαλίας, χαρακτηρίζοντάς τες «φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης»
Στιγμιότυπο από τον χώρο της εκδήλωσης της ΕΛ.Α.Σ στη Θεσσαλονίκη
Στιγμιότυπο από τον χώρο της εκδήλωσης της ΕΛ.Α.Σ στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) υποστηρίζει ότι η έκπτωση στο diesel για δεκαπέντε ημέρες, η εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων για τη βενζίνη και η υπόσχεση για πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο δεν συνιστούν ουσιαστική απάντηση στην ακρίβεια. Όπως τονίζει, οι προσωρινές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε την Τετάρτη (30.09.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επαρκούν για την ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν αναφέρθηκε στις προτάσεις της για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα εμπορίας καυσίμων, από το διυλιστήριο έως το πρατήριο, και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.

Ζητά μόνιμη μείωση των τιμών και ελέγχους στην πηγή, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί πολιτική βούληση για σύγκρουση με την αισχροκέρδεια. Η ανακοίνωση καταλήγει με την αιχμή ότι το μόνο πλαφόν που έθεσε ο πρωθυπουργός αφορά τις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.

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