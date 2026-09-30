Μαρινάκης για τα νέα μέτρα Μητσοτάκη: «Δεν έχουμε αυταπάτη ότι φτάνουν» – «Δίνουμε ό,τι παραπάνω αντέχει η οικονομία»

Στη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης (30.09.2026) στην εκπομπή Live News του Mega, αναγνωρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά.

Ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με «την πιο παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας και πληθωρισμού», χαρακτηρίζοντας εύλογη την απορία των πολιτών για το κατά πόσο επαρκούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις. «Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι αρκούν. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν λέμε ότι φτάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δίνει «όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία».

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Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των servicers, καθώς και τα μέτρα για τα καύσιμα. Ειδικότερα, η στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και ενισχύεται κατά επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο, με την κρατική επιδότηση να φτάνει τα 15 λεπτά και, μαζί με την αναμενόμενη συνδρομή των διυλιστηρίων, τη συνολική ελάφρυνση να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι στόχος είναι η τιμή εκκίνησης της περιόδου διάθεσης να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος. Απέφυγε, ωστόσο, να προσδιορίσει την τελική τιμή, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις της 14ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κρατική στήριξη για τη θέρμανση δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο, αλλά καλύπτει και άλλες μορφές, όπως ο ηλεκτρισμός, τα καυσόξυλα και το φυσικό αέριο.

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Η επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για «ρήτρα διαφυγής»

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να αποστείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερο περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Όπως εξήγησε, το αίτημα αφορά τη δυνατότητα εξαίρεσης έκτακτων δαπανών από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, μέσω μιας «ρήτρας διαφυγής», ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να μπορεί να κατευθύνεται σε επιπλέον παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών.

«Βιώνουμε την πιο παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας και πληθωρισμού και η μία κρίση, εισαγόμενη αλλά σημαντική και υποχρέωση δική μας να την αντιμετωπίσουμε, προστίθεται μετά την άλλη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για «φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα», αντιπαραβάλλοντας σε αυτές την κυβερνητική επιλογή για κοστολογημένες παρεμβάσεις.

«Η αντιπολίτευση πετάει μέτρα στον αέρα χωρίς να τα κοστολογεί και χωρίς να έχουν έναν ειρμό και μια σειρά, ενώ εμείς πρώτα βρίσκουμε λεφτά, μετά κοστολογούμε τα μέτρα και μετά τα εφαρμόζουμε», είπε.

«Δεν πανηγυρίζουμε – Δεν λέμε ότι τα μέτρα φτάνουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως οι παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί αρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις επιπτώσεις της ακρίβειας.

«Χαμηλώνουμε τους φόρους όσο περισσότερο μπορούμε. Δίνουμε στους πολίτες όσο παραπάνω αντέχει η οικονομία», σημείωσε, συνδέοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων.

«Δεν έχουμε την αυταπάτη, όπως κάποιοι άλλοι, ότι αρκούν. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν λέμε ότι φτάνουν», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και σε μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, μεταξύ των οποίων η επιστροφή ενοικίου, η πρόσθετη στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων εκτός έδρας και οι παρεμβάσεις για συνταξιούχους, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική στρατηγική δεν περιορίζεται σε έκτακτες επιδοτήσεις αλλά περιλαμβάνει και μόνιμες μειώσεις φόρων.

Ρύθμιση οφειλών: Στις 120 οι δόσεις – Τι ισχύει για το επιτόκιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη χρονική περίοδος αποπληρωμής και χαμηλότερη μηνιαία δόση σε πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους εν μέσω της κρίσης.

Απαντώντας στην κριτική για το ύψος του επιτοκίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτό θα παραμείνει σταθερό κατά τη μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις, επικαλούμενος τόσο τους ευρωπαϊκούς κανόνες όσο και την ανάγκη, όπως είπε, να υπάρχει δικαιοσύνη έναντι όσων εξοφλούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους

Διευκρίνισε ακόμη ότι όσοι βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν να μεταφερθούν στις 120, υποστηρίζοντας ότι το βασικό όφελος είναι η μείωση του ποσού της μηνιαίας δόσης λόγω της επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής.

«Πρέπει να υπάρχει και μια προτεραιοποίηση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση των οφειλετών, μεταξύ των οποίων και ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

Ακρίβεια: «Βασικό όπλο η αύξηση των εισοδημάτων»

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «το βασικό όπλο απέναντι σε έναν επίμονο, εισαγόμενο πληθωρισμό είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων», τονίζοντας ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και να αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στους ελέγχους στην αγορά, αναφέροντας ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο της κρίσης ξεπερνούν συνολικά τα 60 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για μειωμένες τιμές σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, αναγνώρισε ότι το μέτρο «δεν αποτελεί πανάκεια» και δεν μπορεί από μόνο του να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Υποστήριξε, πάντως, ότι οι τιμές στους κωδικούς που είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μειώθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εθελοντική πρωτοβουλία είχε φτάσει να περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων και, ενώ η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου, θα παραταθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου. Όπως είπε, 387 κωδικοί είχαν ήδη ενταχθεί στην επόμενη φάση για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Είναι διαχείριση κρίσης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής είναι να προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερα εργαλεία για την αναζήτηση χαμηλότερων τιμών.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους υπουργούς

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός προς τα μέλη της κυβέρνησης, μετά την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο ίδιος είναι εκείνος που αξιολογεί τους υπουργούς.

Ερωτηθείς εάν η αναφορά του πρωθυπουργού είχε συγκεκριμένο αποδέκτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να συνδέσει τη δήλωση με κάποιο συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος.

«Το πιο σημαντικό που είπε, κρατάω εγώ, είναι ότι όλους μας κρίνουν οι πολίτες. Κριτές μας είναι οι πολίτες», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, τα κυβερνητικά στελέχη αξιολογούνται από τον πρωθυπουργό, αλλά τελικά κρίνονται από τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι οφείλουν «με ευπρέπεια, με το σωστό ύφος» να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ακόμη την ανάγκη τα πολιτικά πρόσωπα να κάνουν πρώτα αυτοκριτική και στη συνέχεια «όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους», σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως το μήνυμα του πρωθυπουργού είχε κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη.

«Πηγαίνουμε στην τελική ευθεία και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αλαζονεία προφανώς, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο», είπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «ακόμα υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και λάθη που πρέπει να διορθωθούν».