Φρέντι Μπελέρης για τα περί εμπλοκής Κούσνερ στην επένδυση στην Αλβανία: Bάζουν έναν «μπαμπούλα» για να μην αντιδρά ο κόσμος

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κατήγγειλε αυθαιρεσίες στην τουριστική επένδυση κοντά στην Αυλώνα και μίλησε για έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση Ράμα
Φρέντι Μπελέρης
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντι Μπελέρης (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο (30.05.2026) στην Αλβανία, στην περιοχή του Ζβέρνετς κοντά στην Αυλώνα, αναφέρθηκε ο Φρέντι Μπελέρης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026) στον ΣΚΑΪ 100,3, ο Φρέντι Μπελέρης συνέδεσε τα επεισόδια στην Αλβανία με, όπως είπε, την αυθαίρετη απόφαση της κυβέρνησης Ράμα να προχωρήσει σε τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι ντόπιοι κάτοικοι και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι εκκρεμούν ήδη προσφυγές κατοίκων στη Δικαιοσύνη.

Ο Φρέντι Μπελέρης έκανε λόγο για «πρωτοφανή πράγματα», κατηγορώντας τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι «δεν θέλει διαφάνεια». Όπως ανέφερε, η επένδυση στην περιοχή φέρεται να αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ, ενώ σχολιάζοντας δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σημείωσε ότι οι εταιρείες που εμφανίζονται να την υλοποιούν είναι αλβανικές.

«Βάζουν μπροστά έναν μπαμπούλα για να μην αντιδρά ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να προχωρήσει το σχέδιο στην περιοχή.

