Πολιτική

ΕΛΑΣ κατά Άδωνι Γεωργιάδη για την κατάρρευση οροφής στο Νοσοκομείο Κορίνθου: Έργα «επικοινωνιακής βιτρίνας» στο ΕΣΥ

Το περιστατικό στο Νοσοκομείο Κορίνθου, λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια έργων ανακαίνισης από τον υπουργό Υγείας, πυροδοτεί νέα πολιτική αντιπαράθεση για την κατάσταση του ΕΣΥ
Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του ΤΕΠ πριν από λίγες ημέρες ΓΡ.ΤΠ.
Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του ΤΕΠ πριν από λίγες ημέρες ΓΡ.ΤΠ. / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Σε σφοδρή επίθεση κατά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας προχώρησε ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή την κατάρρευση τμήματος της οροφής στο Νοσοκομείο Κορίνθου, λίγες μόλις ημέρες μετά την παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα εγκαίνια έργων ανακαίνισης του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι το περιστατικό «έριξε την επικοινωνιακή κουρτίνα» που, όπως αναφέρει, επιχειρεί να καλύψει τα βαθιά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω έργων βιτρίνας και επικοινωνιακών εκδηλώσεων.

«Δεν είναι μόνο οι υποδομές»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάρρευση της οροφής δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά σύμπτωμα μιας συνολικότερης κατάστασης υποβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων. Το κόμμα εστιάζει ιδιαίτερα στη χρόνια υποστελέχωση του ΕΣΥ, κάνοντας λόγο για κρίσιμες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, που επηρεάζουν τη λειτουργία βασικών κλινικών, των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Παράλληλα, περιγράφει μια εικόνα έντονης εργασιακής πίεσης για τους υγειονομικούς, αναφέροντας εξαντλητικά ωράρια, συνεχείς διπλοβάρδιες, απλήρωτες εφημερίες και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, οι οποίες -κατά την ΕΛ.Α.Σ.- οδηγούν ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους στην παραίτηση από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Βολές για τις κυβερνητικές επιλογές

Η ΕΛ.Α.Σ. επικρίνει την κυβέρνηση επειδή, όπως υποστηρίζει, επιλέγει να δίνει έμφαση σε δημόσιες εκδηλώσεις και εγκαίνια αντί να προχωρήσει στην κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και στην ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προτιμά «τις επικοινωνιακές φιέστες και τις φωτογραφίες πάνω σε επικίνδυνα έργα», αντί να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος.

Η σύγκριση με την περίοδο 2015-2019

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΛ.Α.Σ. αντιπαραβάλλει την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), υποστηρίζοντας ότι, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της εποχής, η τότε κυβέρνηση διατήρησε όρθιο το ΕΣΥ, προχώρησε σε χιλιάδες προσλήψεις υγειονομικών, ίδρυσε τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και εξασφάλισε δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για περίπου 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες.

«Η υγεία δεν είναι επικοινωνία»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι «η υγεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα και όχι αφορμή για δημόσιες σχέσεις», ζητώντας την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφαλείς υποδομές για ασθενείς και εργαζόμενους.

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