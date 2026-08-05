ΣΥΡΙΖΑ: Στη Βουλή οι αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης για την Πολιτική Προστασία – Στο στόχαστρο οι περικοπές σε εναέρια μέσα και έργα πρόληψης

Στη Βουλή μεταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση για την Πολιτική Προστασία και την αντιπυρική περίοδο, καταθέτοντας ερώτηση για τις αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις επιπτώσεις τους στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού.

Με την παρέμβασή του στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει στο επίκεντρο τις περικοπές σε εναέρια μέσα και έργα πρόληψης, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτική Προστασία εισήλθε στην αντιπυρική περίοδο με κρίσιμες εκκρεμότητες, καθηλωμένα μέσα και σοβαρά κενά στον σχεδιασμό.

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Στο επίκεντρο οι αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης

Στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει εικόνα αποτελεσματικότητας, την ώρα που, όπως τονίζουν, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν καεί περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Παράλληλα, κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι, ενώ είχε στη διάθεσή της σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, προχώρησε σε αναθεώρηση του σχεδιασμού, αφαιρώντας κρίσιμες προμήθειες και έργα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, από το αναθεωρημένο σχέδιο αφαιρέθηκαν η προμήθεια επτά πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, έντεκα αεροσκαφών Air Tractor, ελικοπτέρων βαρέων μεταφορών S-64 Skycrane, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και η αναβάθμιση δύο ελικοπτέρων Super Puma.

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Η Κουμουνδούρου ζητά από την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν επιβεβαιώνει τις αλλαγές αυτές, ποια ήταν η αιτιολόγησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ποια μέσα προτίθεται να καλύψει τα επιχειρησιακά κενά που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούνται.

Οι αιχμές για τα έργα πρόληψης

Στην ίδια κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθεται ζήτημα και για έργα πρόληψης που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφαιρέθηκαν από τον αρχικό σχεδιασμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υπογειοποίηση τμημάτων του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές υψηλού κινδύνου και η δημιουργία ή αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών της Πολιτικής Προστασίας.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες επιλογές αποδυνάμωσαν τον μηχανισμό πρόληψης σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές και όχι υποχώρηση από τον αρχικό σχεδιασμό.

Τα καθηλωμένα εναέρια μέσα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Κουμουνδούρου και στην αξιοποίηση μέσων που έχουν ήδη αποκτηθεί. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τρία νέα ελικόπτερα Leonardo AW139 παραμένουν εκτός επιχειρησιακής δράσης λόγω προβλημάτων στη σύμβαση συντήρησης.

Παράλληλα, τρία αεροσκάφη επιτήρησης Diamond DA62 MPP φέρονται να παραμένουν στα Μέγαρα χωρίς να αξιοποιούνται, καθώς δεν έχουν προσληφθεί οι απαιτούμενοι χειριστές.

Η παρέμβαση Πολάκη

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για τις πρώτες θανατηφόρες πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών «έμειναν ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης», προσθέτοντας ότι «παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας να τα πετάξουν».

Ο ίδιος συνέδεσε την αδυναμία αξιοποίησής τους με το πρόσφατο δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι «θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων». Παράλληλα, επανέφερε την κριτική του για τις καμένες εκτάσεις, σημειώνοντας ότι «από το 2019, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουν καεί πάνω από 4.000.000 στρέμματα».

Η κυβερνητική απάντηση

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι η ανανέωση του στόλου αεροπυρόσβεσης συνεχίζεται μέσω συνδυασμένης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ήδη από το 2024 είχε ανακοινωθεί ότι η χώρα θα αποκτήσει επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη νέας γενιάς Canadair CL-515, με τις παραδόσεις να εκτείνονται έως το 2030, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον ελικόπτερα και άλλα εναέρια μέσα.

Το πολιτικό ερώτημα, ωστόσο, μετατοπίζεται πλέον στο κατά πόσο οι προμήθειες που είχαν ενταχθεί στο αρχικό σχέδιο αφαιρέθηκαν από τα δεσμευτικά ορόσημα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και, εφόσον αυτό συνέβη, με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν.