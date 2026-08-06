Καλά κρατεί ο «πόλεμος» ΠΑΣΟΚ – Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Μπορεί ο Αύγουστος να έχει μπει για τα καλά, ο κόσμος να σκέφτεται τις διακοπές του, αν δεν τις κάνει αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στην πολιτική ζωή του τόπου όμως, παραμένει στο κόκκινο. Για του λόγου το αληθές, καλά κρατεί εν μέσω θέρους, ο «πόλεμος» του ΠΑΣΟΚ με τον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Στην αρχή ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης που δημοσίευσε ένα βιντεάκι όπου αναφερόταν στη λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και θέτοντας ερωτήματα για τη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Για «προσπάθεια χειραγώγησης» της κοινής γνώμης, τον κατηγόρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι κανένα σκάνδαλο δεν προκύπτει με τα «πράσινα σπιτάκια» και ρωτώντας δημοσίως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν θα κατεβάσει το βίντεό του. Στην πραγματικότητα, ο υπουργός Υγείας προκάλεσε την Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει αν επιμένει στις καταγγελίες της, προσθέτοντας ότι θα δημοσιοποιήσει στοιχεία από τον φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να δείξει «πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη».

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Παρέπεμψε, εξάλλου, στην έκθεση γνωμοδότησης, την παραγγελία της οποίας είχε κάνει ο ίδιος, σύμφωνα με την οποία η τιμή είναι απολύτως συμφέρουσα για το Δημόσιο. «Η έκθεση αυτή είναι μέσα στον φάκελο της υπηρεσίας ΕΣΠΑ και φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ψάχνει και εδώ το μέγα σκάνδαλο θα τη βρει ούτως ή άλλως οι διαγωνισμοί για την αγορά τους δεν έχουν γίνει από την κυβέρνηση, αλλά από Περιφέρειες και Δήμους και άρα εν γένει η εμπλοκή της κυβερνήσεων και εδώ γίνεται για τους γνωστούς αντιπολιτευτικούς λόγους», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς και πως όσα ακούγονται περί σκανδάλου, δεν είναι παρά ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης, απέδωσε στο ΠΑΣΟΚ προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Το γάντι σήκωσε άμεσα ο Κώστας Τσουκαλάς, που έσπευσε να συμπεράνει από όσα υποστήριξε ο υπουργός της κυβέρνησης ότι «το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη, είναι να κατέβει το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης» και έτσι να σταματήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να «μην ταράζουμε την ευδαιμονία της κυβέρνησης της ΝΔ και των κολλητών της που εξυπηρετεί». Αποδίδοντας στον υπουργό υγείας πολύ άγχος μπροστά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, τον διαβεβαίωσε ότι δε θα του κάνουν το χατίρι να σταματήσουν. Πήγε δε, ένα βήμα παραπέρα, περιγράφοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ως «να λειτουργεί σαν αγγελιοφόρος μηνυμάτων οικονομικών συμφερόντων».

Επί της ουσίας όμως, τον κάλεσε να απαντήσει τι έχει να πει για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή για την παύση υποστήριξης της λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης μετά τον έλεγχο. Και κάπως έτσι, αναμένονται και νέα επεισόδια στην κόντρα.