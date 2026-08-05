Αυγερινός κατά Καρυστιανού μετά την επιστολή των «22»: «Η Ελπίδα πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει»

Νέα πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπολύει ο Θανάσης Αυγερινός, λίγες ώρες μετά την κοινή ανακοίνωση των 22 πρώην στελεχών της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Με νέα ανάρτησή του, ο διαγραφείς εκπρόσωπος Τύπου εκτιμά ότι το κόμμα «πεθαίνει» και ζητά να ανοίξει η συζήτηση για όσα, κατά την άποψή του, οδήγησαν το κόμμα στη σημερινή κρίση.

Η νέα επίθεση του Θανάση Αυγερινού έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές αποχωρήσεις και δημόσιες καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της “Ελπίδας”», καλώντας σε έναν ανοιχτό απολογισμό για το «τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά και τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά».

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Θανάσης Αυγερινός: «Η “Ελπίδα” πεθαίνει»

«Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της “Ελπίδας”», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Ο Θανάσης Αυγερινός καταλήγει με την αιχμηρή φράση: «Η “Ελπίδα” πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει», δίνοντας νέα συνέχεια στην ανοιχτή σύγκρουση με την ηγεσία του κόμματος.

Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει… https://t.co/NodqErzVRQ — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026

Η κοινή ανακοίνωση των 22 για την αποχώρησή τους από το κόμμα Καρυστιανού

Η νέα παρέμβασή του ακολούθησε την κοινή ανακοίνωση που συνυπέγραψε με ακόμη 21 πρώην στελέχη, τα οποία απέρριψαν τις αιτιάσεις ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών ή επειδή δεν τους ανατέθηκαν θέσεις.

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«Δεν αποχωρήσαμε επειδή μας έλειψαν οι καρέκλες. Δεν αποχωρήσαμε επειδή δεν μας δόθηκαν αξιώματα. Δεν αποχωρήσαμε επειδή “δεν αντέξαμε”», ανέφεραν, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή τους αποτέλεσε «στάση αρχής».

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Καταγγελίες για συγκεντρωτική λειτουργία

Στο ίδιο κείμενο, οι πρώην συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού κατήγγειλαν «συγκέντρωση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων» και υποστήριξαν ότι οι συλλογικές διαδικασίες υποκαταστάθηκαν από ένα μοντέλο με «λογικές αυλών, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών».

«Η κριτική δεν είναι προδοσία. Η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση. Η αποχώρηση δεν είναι έλλειψη χαρακτήρα», τόνισαν, ζητώντας παράλληλα απαντήσεις για το ποιος αποφασίζει, με ποιες διαδικασίες επιλέγονται τα στελέχη και με ποιον τρόπο συμμετέχει η βάση.

Το χρονικό της ρήξης

Η κοινή ανακοίνωση των 22 πρώην στελεχών έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», το οποίο είχε καταγγείλει «δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης και υφαρπαγής της ηγεσίας», κάνοντας λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κόμματος. Στις καταγγελίες αυτές ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με σαρκαστική ανάρτηση, γράφοντας ότι «το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας».

Είχαν προηγηθεί οι αποχωρήσεις της Κατερίνας Μουτσάτσου, της Μαρίας Ιωαννίδου και του Τάκη Κοτσόργιου από διαφορετικούς τομείς του κινήματος. Η Κατερίνα Μουτσάτσου και η Μαρία Ιωαννίδου κινήθηκαν σε χαμηλότερους τόνους, ενώ ο Τάκης Κοτσόργιος εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά της ηγεσίας, δηλώνοντας ότι δεν αποχωρεί «από το κόμμα, αλλά από μία αυταπάτη» και καταγγέλλοντας ανυπαρξία συλλογικών διαδικασιών και ένα «προσωποπαγές» μοντέλο λειτουργίας.