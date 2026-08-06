Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η απόφασή μας να υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δικαιώθηκε

«Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
O Κυριάκος Μητσοτάκης
O Κυριάκος Μητσοτάκης (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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«Σας ζητήσαμε να πέσετε από αεροπλάνο και σας δώσαμε μετά τα αλεξίπτωτα» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myAGRO, μέσω της οποίας θα υποβάλλεται η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφαση υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή δικαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα: «Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι’ αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης».

«Χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων, καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια και παρουσιάζουμε σήμερα τη νέα κρατική πλατφόρμα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Απευθυνόμενος στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που τέθηκαν στην Αρχή κατά την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σας ζητήσαμε να πέσετε από αεροπλάνο και σας δώσαμε μετά τα αλεξίπτωτα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως: «Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.

Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027».

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