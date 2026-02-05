Πολιτική

Ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά: «Ορθάνοιχτη η πόρτα», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

«Δεν συζητάμε ως προς την διάθεση και την πρόθεση. Συζητάμε το πότε και το πως για να λυθούν οι εκκρεμότητες»
«Η πόρτα για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά είναι ορθάνοιχτη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση οδεύει προς αυτή τη ρύθμιση μετά και την χθεσινή δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Γιάννενα.

Ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά είπε για τα βαρέα και ανθυγιεινά: «Η απάντηση αυτή του πρωθυπουργού φανερώνει την πρόθεση την διάθεση της εξέτασης του δίκαιου αιτήματος. Προφανώς ανοίγει ορθάνοιχτη η πόρτα αλλά έχει και άλλη ανάγνωση. Όταν θα μπορεί να γίνει δημοσιονομικά τότε θα ανακοινωθεί. Δεν συνηθίζει ο πρωθυπουργός να ανακοινώνει κάτι όταν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει. Άρα δεν συζητάμε ως προς την διάθεση και την πρόθεση. Συζητάμε το πότε και το πως για να λυθούν οι εκκρεμότητες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδριο της ΝΔ στα Γιάννενα είχε πει σχετικά συνομιλώντας με επαγγελματία υγείας που ρώτησε εάν θα ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά:  «Να μας έχετε εμπιστοσύνη, αυτό έχω να πω μόνο». 

