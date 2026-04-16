Ένταση με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα» της είπε ο Κακλαμάνης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοψε τον πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, με τον Πρόεδρο της Βουλής να παρεμβαίνει και να τη καλεί στην τάξη
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής

Ένα ακόμα… επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026) στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει από τη θέση της, εκφράζοντας τη διαφωνία της με όσα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προκαλώντας ένταση στην αίθουσα.

Δείτε εδώ live τη συζήτηση στην Βουλή. 

Η παρέμβασή της οδήγησε σε άμεση αντίδραση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος της ζήτησε να επανέλθει στην τάξη, σε εμφανώς δηκτικό τόνο. 

«Ηρεμήστε, κυρία πρόεδρε, παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα», της είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφήνοντας σαφή αιχμή για το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ήταν παρούσα κατά την έναρξη της συνεδρίασης, αλλά προσήλθε στην Ολομέλεια αρκετή ώρα αργότερα.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 27:30: 

Το στιγμιότυπο αποτύπωσε το κλίμα υψηλής έντασης που επικράτησε στη συνεδρίαση, με τη συζήτηση για το κράτος δικαίου να εξελίσσεται σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης.

