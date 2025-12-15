Συμβαίνει τώρα:
Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου: Επιτέθηκε σε Θεοδωρικάκο, Γεωργιάδη, Φάμελλο

Η παρέμβασή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκείνη την ώρα η συζήτηση συζητούσε την ακρίβεια που «καίει» τα ελληνικά νοικοκυριά
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ζωή Κωνσταντοπούλου / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ /EUROKINISSI)

Νέο σόου στη Βουλή από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, καθώς επιτέθηκε στους Τάκη Θεοδωρικάκο, Άδωνι Γεωργιάδη και Σωκράτη Φάμελλο με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή και αναφερόμενη στην Εξεταστική Επιτροπή για το ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτέθηκε
στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο.

Απευθυνόμενη στον κ. Θεοδωρικάκο, τον κάλεσε με έντονο ύφος να πάρει θέση για τις απειλές που δέχθηκε από το «Φραπέ», υπενθυμίζοντας τη θητεία του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Θέλω να μας πείτε αν είναι δυνατόν μάρτυρας, ο οποίος υβρίζει αρχηγό κόμματος και εξαπολύει απειλές τύπου “θα τη σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, να αποχωρεί ανενόχλητος από το κτίριο της Βουλής».

Η παρέμβασή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκείνη την ώρα η συζήτηση συζητούσε την ακρίβεια που «καίει» τα ελληνικά νοικοκυριά.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους, ενώ στο στόχαστρο της κ. Κωνσταντοπούλου μπήκε και ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Αν δεν ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα, μπορείτε να βγείτε έξω», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τον κ. Φάμελλο να τοποθετηθεί και αυτός για την λεκτική επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από τον Φραπέ.

Η ένταση αυτή σχολιάστηκε και από τα έδρανα της συμπολίτευσης, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κουνάνε συγκαταβατικά το κεφάλι προς τον Σωκράτη Φάμελλο.

Η εικόνα αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, που σχολίασε δηκτικά: «Ορίστε, σας υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Φάμελλε».

Στην συνέχεια επιτέθηκε και πάλι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο αποκάλεσε «φασίστα» και αναφορές στο Πολυτεχνείο, το δυστύχημα των Τεμπών και στην Γάζα.

