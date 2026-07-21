ΚΥΣΕΑ: Την Πέμπτη το «πράσινο φως» για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και νέα εξοπλιστικά

Την τελική έγκριση για την απόκτηση των βασικών οπλικών συστημάτων της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και σειράς ακόμη κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων αναμένεται να δώσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ατζέντα της τακτικής συνεδρίασης θα βρεθούν τρέχοντα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη νέα πολυστρωματική αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική ομπρέλα της χώρας.

Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, με αιχμή την προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, κόστους περίπου 3 δισ. ευρώ. Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του στρατηγικού σχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα.

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Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ αποτελεί την τελευταία τυπική διαδικασία πριν από την έναρξη υλοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ο πολυστρωματικός θόλος σχεδιάζεται ώστε να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων απειλών, από βαλλιστικούς πυραύλους και αεροπορικές επιθέσεις έως μη επανδρωμένα συστήματα και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται για ένα αμυντικό έργο στρατηγικού χαρακτήρα, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει τα κενά της υφιστάμενης αντιαεροπορικής άμυνας και να ενισχύσει σημαντικά την αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

C-390 για την αναβάθμιση της μεταφορικής ισχύος

Στη λίστα των προς έγκριση προγραμμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται και η προμήθεια τριών μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium της Embraer, συνολικού κόστους περίπου 600 εκατ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πηγές, τα αεροσκάφη θα παραχωρηθούν στην Ελλάδα από την παραγγελία της Πορτογαλίας, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τους χρόνους παράδοσης. Τα C-390 θα πλαισιώσουν τα C-130 και τα C-27, οι διαθεσιμότητες των οποίων ανακάμπτουν σταδιακά, σχηματίζοντας τον νέο κορμό της μεταφορικής ισχύος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

V-BAT, Heron και υποβρύχια Victa

Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται επίσης να εγκρίνει την αγορά δέκα μη επανδρωμένων συστημάτων V-BAT για τον Στρατό Ξηράς, τα οποία θα ενισχύσουν τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται η απόκτηση UAV Heron για την Πολεμική Αεροπορία, καθώς και η προμήθεια υβριδικών υποβρυχίων τύπου Victa για τις Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν ήδη περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και η έγκρισή τους από το ΚΥΣΕΑ ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Στην ατζέντα βρίσκονται ακόμη η αγορά διοπτρών νυχτερινής παρατήρησης, πυραύλων Hellfire AGM-114 και των σόναρ Μ660 για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, συμπληρώνοντας ένα ευρύ πακέτο ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.