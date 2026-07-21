O Γιώργος Βλάχος ανάβει φωτιές στη ΝΔ: Δεν βλέπει αυτοδυναμία και δεν αποκλείει συνεργασία με Σαμαρά – «Όλα μπαίνουν στο τραπέζι μετά τις εκλογές»

Ανοιχτό αφήνει ο Γιώργος Βλάχος το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι οι εκλογές και μόνο θα καθορίσουν τις κινήσεις της επόμενης ημέρας. Ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και το σενάριο κατά το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα έθετε ως όρο για τη στήριξή του την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία.

Ο Γιώργος Βλάχος ξεκαθάρισε ότι για τη Νέα Δημοκρατία, τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές «όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται», ανάλογα με το αποτέλεσμα της κάλπης. Παράλληλα, εξέφρασε ανοιχτά τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι «με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να είναι δύσκολο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Βλάχος υποστήριξε ότι οι πολιτικές αποφάσεις δεν μπορούν να προεξοφλούνται πριν από την ετυμηγορία των πολιτών. «Αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν θα μπορούσε η ΝΔ να συγκυβερνήσει με κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, απάντησε: «Γιατί να το αποκλείσω;». Αν και έσπευσε να χαρακτηρίσει τη σχετική συζήτηση «υποθετική και θεωρητική».

Ανοιχτό ακόμη και το θέμα της ηγεσίας

Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η τοποθέτησή του όταν τέθηκε το υποθετικό σενάριο ο Αντώνης Σαμαράς να ζητήσει αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία ως προϋπόθεση για τη στήριξή του. «Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών», είπε. «Ο κόσμος ψηφίζει την Κυριακή και στέλνει μήνυμα. Αυτό το μήνυμα, θέλοντας και μη, όλοι θα το διαβάσουν με τον ίδιο τρόπο», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον ίδιο, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν επιδέχεται τις διαφορετικές ερμηνείες που συχνά ακολουθούν τις δημοσκοπήσεις. «Δεν είναι μετρήσεις, είναι πραγματικό αποτέλεσμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «το βράδυ των εκλογών είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους».

Ο Γιώργος Βλάχος προειδοποίησε μάλιστα όσους θέτουν εκ των προτέρων όρους και αποκλεισμούς ότι ενδέχεται να υποχρεωθούν σε αναδίπλωση. «Αλλοίμονο από εκείνους που έχουν πάει στις εκλογές με αποκλεισμούς και μεγάλα λόγια και το βράδυ των εκλογών θα αναγκαστούν να αναδιπλωθούν», είπε, επισημαίνοντας ότι όλοι ενδέχεται να χρειαστεί «να βάλουν νερό στο κρασί τους».

«Δύσκολος ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Ο βουλευτής της ΝΔ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις εκλογικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος. «Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να είναι δύσκολο», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Όπως είπε, ο στόχος οφείλει να παραμένει, ωστόσο «αν θα κερδηθεί, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες αμφιβολίες».

Αναφερόμενος σε έναν ρεαλιστικό εκλογικό πήχη, παρέπεμψε στο 28,31% των προηγούμενων ευρωεκλογών. «Εκ των πραγμάτων πας με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών», σημείωσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι η εθνική κάλπη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση.

Αποσύρεται το ασυμβίβαστο

Ο Γιώργος Βλάχος αναφέρθηκε και στην πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, αποκαλύπτοντας ότι είχε καταστήσει σαφές πως δεν επρόκειτο να την ψηφίσει. «Από την αρχή είχα εκφράσει τη διαφωνία μου, γιατί δεν έβλεπα πώς θα μπορούσε να δουλέψει πρακτικά», είπε.

Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ξεκαθάρισε ότι, εάν η ρύθμιση ερχόταν προς ψήφιση, ο ίδιος θα την καταψήφιζε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «άφησε σαφέστατα να εννοηθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία αποσύρεται».

«Είναι καλύτερα που δεν πάμε σε ψηφοφορία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι θα ήταν πολιτικά επιζήμιο να καταψηφιστεί από βουλευτές της ίδιας της ΝΔ μία πρόταση του κόμματος.

Ο Γιώργος Βλάχος τόνισε, μάλιστα, ότι η διαφωνία δεν ήταν προσωπική. «Το κλίμα ήταν γενικό. Απλώς εγώ έτυχε να το εκφράσω πρώτος», ανέφερε.

Διαφωνία και για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Αποστάσεις κράτησε και από την πρόταση για μία ενιαία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Δεν υπάρχει λόγος τα πέντε συν πέντε χρόνια να γίνουν έξι και μία φορά», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται η δυνατότητα επανεκλογής ενός προσώπου που διαθέτει κύρος και διεθνή αναγνώριση. «Δεν θα κάνουμε συλλογή τέως προέδρων», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν επαρκώς τον θεσμό δεν είναι πολλά.

Ο βουλευτής της ΝΔ έκλεισε με μία ευρύτερη αιχμή για το πολιτικό προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι «η στελέχωση της πολιτικής ζωής συνεχώς υποβαθμίζεται», καθώς ικανοί και σοβαροί άνθρωποι αποφεύγουν πλέον να ασχοληθούν με τα κοινά.