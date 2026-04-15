Επικοινωνία Ανδρουλάκη με Κακλαμάνη για Μυλωνάκη: Κανονικά η προ ημερησίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικήτας Κακλαμάνης τον ενημέρωσε ότι η κατάσταση του υφυπουργού χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Στο πλαίσιο αυτό, ο  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμούσε την αναβολή της αυριανής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης και τον ορισμό νέας ημερομηνίας, ο ίδιος δεν θα έφερε αντίρρηση.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Βουλής επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζήτησε να μεταφερθούν ευχαριστίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ενδιαφέρον του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά.

Έτσι, η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο (16.04.2026) στη Βουλή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να προδιαγράφεται έντονη.

Η συζήτηση, που προκλήθηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, αφορά το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών, ωστόσο αναμένεται να επεκταθεί και στις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στην υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη.

