Γιώργος Μυλωνάκης: Για αρκετά ακόμη 24ωρα διασωληνωμένος, υπό καταστολή, στη ΜΕΘ μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου

Ώρες μεγάλης αγωνίας περνούν η οικογένεια και οι συνεργάτες του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος θα παραμείνει για αρκετά ακόμη 24ωρα διασωληνωμένος, υπό καταστολή, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη υποβληθεί σε εμβολισμό, προκειμένου να ανακοπεί η αιμορραγία, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026), κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, της καθιερωμένης σύσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στενούς του συνεργάτες για τον προγραμματισμό της ημέρας. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον «Ευαγγελισμό» έφθασαν αμέσως μετά τη διακομιδή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ λίγο αργότερα μετέβη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Παράλληλα, μόλις πληροφορήθηκε την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας, ζητώντας ενημέρωση, ενώ μίλησε και με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, στην οποία εξέφρασε τις ευχές του για περαστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνέβη μπροστά μας, την ώρα του πρωινού καφέ»

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο. «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε δηλώσεις του λίγες ώρες μετά το συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στη δίνη μιας υπόθεσης που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου και μάλιστα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου ο οποίος παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να ανασκευάσει επέμεινε.

Οι υπουργοί που βρέθηκαν στον Ευαγγελισμό

Πλήθος κυβερνητικών στελεχών έχουν σπεύσει στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθούν και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, στο νοσοκομείο μετέβησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Από το πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη δεν έχει φύγει η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ειδοποιήθηκε αμέσως μετά τη διακομιδή του και αποχώρησε εσπευσμένα από το στούντιο της εκπομπής όπου εργαζόταν εκείνη την ώρα, χωρίς να δοθεί δημόσια έκταση στο γεγονός, προκειμένου να μη λάβουν γνώση της εξέλιξης από τρίτους τα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας πριν ενημερωθούν επισήμως.

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να συμπαρασταθούν στη δημοσιογράφο ήταν η στενή συνεργάτιδά της, Σταματίνα Τσιμτσιλή, που έφτασε καταφανώς ανήσυχη στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026), στη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού θεωρείται το γεγονός ότι η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε πολύ γρήγορα, καθώς η απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου έως τον «Ευαγγελισμό» είναι μικρή. Ο Γιώργος Μυλωνάκης αμέσως υποβλήθηκε στις αναγκαίες απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε, εισήχθη στη ΜΕΘ και οι γιατροί προχώρησαν στον εμβολισμό του ανευρύσματος.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Τάσος Γρηγορόπουλος, επιβεβαίωσε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υποβλήθηκε σε εμβολισμό και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. «Σήμερα το πρωί, περί τις 9:30, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, μετά από έντονο λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός, απλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γρηγορόπουλος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το αρχικό ιατρικό ανακοινωθέν.

Μετά τις απανωτές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Παρά τις προσπάθειες να γίνει αποσυμφόρηση του εγκεφάλου οι θεράποντες γιατροί έκριναν σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να εισαχθεί στο χειρουργείο. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας από το ανεύρυσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία πήγε καλά και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Ωστόσο, οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς της ΜΕΘ να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

Μηνύματα συμπαράστασης έστειλαν πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του», σημειώνοντας σε ανάρτησή του: «Περαστικά στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, για την περιπέτεια της υγείας του. Εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του».

Ανάλογες ευχές διατυπώθηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ευχήθηκε «περαστικά και ταχεία ανάρρωση», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τον υφυπουργό και τους οικείους του, με την ελπίδα για «γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του». Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Νέα Αριστερά, η οποία ευχήθηκε «ταχεία και πλήρη ανάρρωση» και εξέφρασε στήριξη προς την οικογένειά του.