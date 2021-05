Έφτασε στην Ακρόπολη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για το προγραμματισμένο του δείπνο με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο ο Τσαβούτσογλου, οι δύο πολιτικοί αγκαλιάστηκαν και η συνάντηση ξεκίνησε σε πολύ θερμό κλίμα.

Με θέα την Ακρόπολη, οι δύο άνδρες συζητούν αυτή την ώρα, λίγο πριν την αυριανή συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών με τον πρωθυπουργό αλλά και την επίσημη συζήτηση που θα έχει ο Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του.

Ο Μ. Τσαβούσογλου, αναμένεται να περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, αύριο Δευτέρα, στις 10.15 το πρωί…

Προκλήσεων… συνέχεια από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, δεν σταματά να μιλά για «τουρκική μειονότητα».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τις επαφές του στο τουρκικό προξενείο, βρέθηκε στο μειονοτικό Γυμνάσιο – Λύκειο της Κομοτηνής, όπου συνομίλησε με προσωπικό και μαθητές, θέτοντας θέμα αμοιβαίας παρουσίας Τούρκων καθηγητών στην Ελλάδα και Ελλήνων στην Τουρκία.

«Επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Τζελάλ Μπαγιάρ, ένα από τα δύο Τουρκικά μειονοτικά γυμνάσια. Είναι σημαντικό για τα παιδιά μας να λαμβάνουν εκπαίδευση υπό τις καλύτερες συνθήκες στη μητρική τους γλώσσα σε όλες τις ηλικίες. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την επίλυση προβλημάτων τους» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Κατά την αναχώρηση του από το μειονοτικό σχολικό συγκρότημα, συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με μουσουλμάνους περίοικους. Ένας από αυτούς μάλιστα, ευχήθηκε μακροημέρευση της κυβέρνησης Ερντογάν.

Επίσης ο Τούρκος ΥΠΕΞ επισκέφθηκε τον τάφο του πολιτικού Αχμέτ Σαδίκ. Ο Σαδίκ θεωρείται από τους σημαντικούς πολιτικούς εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Την δεκαετία του 1980 ήταν υπό την προστασία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεσούτ Γιλμάζ και παράλληλα συνδέθηκε με εθνικιστικούς οργανισμούς στην Τουρκία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, φρόντισε να δώσει το… στίγμα της επίσκεψής του στην χώρα μας αμέσως μόλις «πάτησε» Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η πτήση που τον μετέφερε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «τουρκική» μειονότητα, δείχνοντας τις προθέσεις του.

#BatıTrakya ’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan 'dayız. In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

Μετά την Αλεξανδρούπολη, η πολυπληθής ακολουθία του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, κατευθύνθηκε προς την Κομοτηνή και το τουρκικό προξενείο της πόλης, όπου σύμφωνα με όσα αναφέρει και το Onalert.gr, ο Τσαβούσογλου είχε επαφές με τον πρόξενο Μουράτ Ομέρογλου και με τους ψευτομουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης, Ιμπραήμ Σερήφ και Αχμέτ Μετέ. Οι ψευτομουφτήδες αποτελούν την προμετωπίδα των τουρκικών επιδιώξεων και σχεδιασμών στη Θράκη και οι κύριοι εκφραστές της πολιτικής της Άγκυρας μαζί με το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής.

Στα θέματα που έθεσαν οι ψευτομουφτήδες ήταν και αυτό της καθυστέρησης πληρωμών όσων βιοπορίζονται από μυστικά κονδύλια του τουρκικού υπ. Εξωτερικών, για να δηλώνουν δηλαδή «καταπιεσμένοι» από τις ελληνικές Αρχές.

«Το έργο των Μουφτήδων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας και αλληλεγγύης της τουρκικής μειονότητας» σχολίασε στο Τwitter ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, που φωτογραφήθηκε μαζί με Σερήφ και Μετέ.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.



The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8