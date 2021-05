Νωρίς το απόγευμα, το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων, οι «συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία».

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

«Η Ελλάδα, κράτος δικαίου, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα σε Μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη.

Η Μουσουλμανική Μειονότητα στην Θράκη, αριθμεί περίπου 120.000 Έλληνες κατοίκους.

Οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών, ή περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσιμες και απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Η Ελλάδα θα επιθυμούσε την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου.

Καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί τους θεμελιώδεις κανόνες αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης της Λωζάννης την οποία επίσης υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, φρόντισε να δώσει το… στίγμα της επίσκεψής του στην χώρα μας αμέσως μόλις «πάτησε» Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η πτήση που τον μετέφερε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «τουρκική» μειονότητα, δείχνοντας τις προθέσεις του.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan‘dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy