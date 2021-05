Μετά την πρώτη ημέρα των ανεπίσημων επισκέψεων Τσαβούσογλου, σε λίγες ώρες αρχίζει το… κυρίως «μενού» των επαφών του στην Ελλάδα, αφού πρωί πρωί, θα περάσει την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα.

Ποιο θα είναι όμως το μήνυμα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, προς τον Ελληνα πρωθυπουργό;

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, στη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη, ο Μ. Τσαβούσογλου αναμένεται να μεταφέρει το μήνυμα του Τούρκου Προέδρου, ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών και η ομαλοποίηση σημαίνει, ότι θα γίνονται τακτικές συναντήσεις, να προχωρήσουν τα ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί στις προηγούμενες συναντήσεις…

Πριν την αυριανή πρωινή συνάντηση ωστόσο, δείπνησε με τον Νίκο Δένδια. Περίπου μιάμιση ώρα διήρκησε το ανεπίσημο δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Κυριακής ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας προς τιμήν του Τούρκου ομολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε εστιατόριο απέναντι από την Ακρόπολη, ενόψει της αυριανής τους συνάντησης στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο δείπνο παρακάθισαν, επίσης, οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Κώστας Φραγκογιάννης και Σεντάτ Ονάλ, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ελλάδα Μπουράκ Οζουγκέργκιν.

Στο μεταξύ, νωρίς το απόγευμα το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών, έβγαλε ανακοίνωση – απάντηση στις προκλήσεις Τσαβούσογλου που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη χώρα μας μιλάει για «τουρκική μειονότητα». Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, γίνεται λόγος για «συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από την Τουρκία», για τη «μουσουλμανική Μειονότητα στην Θράκη» που αριθμεί περίπου 120.000 Έλληνες κατοίκους.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, φρόντισε να δώσει το… στίγμα της επίσκεψής του στην χώρα μας αμέσως μόλις «πάτησε» Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η πτήση που τον μετέφερε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «τουρκική» μειονότητα, δείχνοντας τις προθέσεις του.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan‘dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy