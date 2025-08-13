Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης μέσω ΔΕΘ – Πακέτο μέτρων ακόμα και 2 δισ. ευρώ

«Πυρετώδεις» συσκέψεις για να «κλειδώσει» το «πακέτο» των παροχών που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, ξεκινούν από τη Δευτέρα, μετά και τις σύντομες διακοπές του Αυγούστου.

Οι οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς είναι να προετοιμάσουν συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις για μέτρα στήριξης, ώστε στη συνέχεια να εξεταστούν ενδελεχώς και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη ΔΕΘ ως τα τέλη του μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καθαρός δημοσιονομικός χώρος για το «καλάθι» της ΔΕΘ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις είναι πιθανό να αγγίξει και τα 2 δισ. ευρώ.

Εκτός από τα μέτρα στήριξης των πολιτών, με έμφαση στη μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη και στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, οι υπουργοί, ανά τομέα, έχουν κληθεί να καταθέσουν προτάσεις και για άλλα μέτρα που θα αφορούν στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ αυτών, για θέματα που αφορούν στην λειτουργία τους κράτους, στο δύσκολο ζήτημα της στέγασης, στην υγεία, την παιδεία κλπ.

ΔΕΘ – «ορόσημο»

Η φετινή ΔΕΘ κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική για την κυβέρνηση, καθώς πραγματοποιείται κατά τον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησης της χώρας και σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία η Ν.Δ. έχει δημοσκοπικές απώλειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό αυτό το πρίσμα, η αναστροφή του κλίματος και η προσέγγιση ψηφοφόρων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, τα Σώματα Ασφαλείας κ.α., αποτελεί ένα μεγάλο «στοίχημα» για το κυβερνών κόμμα.

«Μπαράζ» περιοδειών

Της Διεθνούς Έκθεσης θα προηγηθούν περιοδείες κυβερνητικών στελεχών και θεματικές εκδηλώσεις για προβλήματα που απασχολούν τη Βόρεια Ελλάδα και έχουν προωθηθεί λύσεις ή σχεδιάζονται παρεμβάσεις.

Η Βόρεια Ελλάδα είναι περιοχή «κλειδί» για τη δημοσκοπική ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος, καθώς εκεί η Ν.Δ. έχει σημαντικές διαρροές προς κόμματα δεξιότερα της.

Με τις ανακοινώσεις, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει ένα μήνυμα επανεκκίνησης και παράλληλα ένα μήνυμα ότι η επιστροφή του μερίσματος στους πολίτες είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση.