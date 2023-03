Την βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη στέλνοντας μήνυμα συμπαράσταση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν με μήνυμά του δήλωσε ότι είναι βαθύτατα θλιμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όσων έχασαν την ζωή τους και ευχήθηκε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση.

President @RTErdogan sent a message to President Katerina Sakellaropoulou and Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece over the train crash in Greece.