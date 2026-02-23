Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για Αιγαίο, Μεσόγειο και Δυτική Θράκη

Στις συνομιλίες της 11ης Φεβρουαρίου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026).

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι υποδέχτηκε στις 11 Φεβρουαρίου στην Τουρκία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε την ευκαιρία, όπως είπε, «να αξιολογήσει διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

«Με τα κείμενα που υπογράψαμε ενισχύσαμε περαιτέρω το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των σχέσεών μας», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος και, επαναλαμβάνοντας τα περί «τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης», είπε πως μοιράστηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό «τις προσδοκίες μας για την πλήρη άσκηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

Επανέλαβε επίσης τον στόχο για αύξηση του ετήσιου όγκου εμπορικών συναλλαγών Τουρκίας – Ελλάδας στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια από 7 δισ. που είναι σήμερα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε:

«Σε αυτή τη συγκυρία που το παγκόσμιο σύστημα βιώνει σοβαρές αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να κερδίσει νέους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εχθρότητες μέσα από διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγεθύνουμε τις διαφορές και να επιδεινώσουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα δικαιώματα κυριαρχίας των άλλων και αναμένουμε από όλους να δείχνουν τον ίδιο σεβασμό στα δικά μας δικαιώματα και τους νόμους».