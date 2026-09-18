Ο Γιώργος Φλωρίδης επιμένει για τον κίνδυνο «ντου από τους απέναντι» σε περίπτωση ακυβερνησίας

Στην άποψή του, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση περί κινδύνου για «ντου» της Τουρκίας σε περίπτωση ακυβερνησίας μετά τις εκλογές, επιμένει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (18.9.26) ο Γιώργος Φλωρίδης επανέλαβε πως «η Ελλάδα δεν έχει το περιθώριο και την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε πως «η μόνη προοπτική διακυβέρνησης είναι η ΝΔ», σχολιάζοντας πως το μόνο που έχουν ξεκαθαρίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πως κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν και κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Αναφορικά με τον κίνδυνο «ντου από τους απέναντι» που επικαλέστηκε, εξήγησε πως σε περίπτωση ακυβερνησίας μπορεί να επαναληφθεί ότι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2020 στον Έβρο όταν η Τουρκία εξώθησε χιλιάδες μετανάστες να προσπαθήσουν να περάσουν στην Ελλάδα. Σχέδιο που κατάφερε να αποτρέψει ο στρατός και η αστυνομία.

«Σε μια ταραγμένη περίοδο και τον μόνιμο κίνδυνο από απέναντι, η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε μια ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «μια χώρα που δεν έχει κυβέρνηση είναι άοπλη».

Όσον αφορά στην αντιπαράθεσή του με το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καμία προοπτική να κυβερνήσει και τόνισε πως «δεν είναι αποστολή δική μου να είμαι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εμένα με κάλεσε ο κ. Μητσοτάκης για να αναλάβω το υπουργείο Δικαιοσύνης και πιστεύω ότι έχουμε κάνει σημαντική δουλειά».