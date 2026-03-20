Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ευρωπαϊκή «ομπρέλα» άμυνας για την Κύπρο ζητούν Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης – Τι προβλέπει η σχετική ρήτρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / EUROKINISSI
Ευαγγελία Τσικρίκα

Ελλάδα και Κύπρος στη Σύνοδο Κορυφής καλούν τις Βρυξέλλες να «απλώσουν» ευρωπαϊκή «ομπρέλα» προστασίας πάνω από την Μεγαλόνησο για να θωρακιστεί έναντι απειλών.

Σε συντονισμό, κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έθεσαν θέμα περαιτέρω θεσμικής ενίσχυσης της ρήτρας συλλογικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προβλέπεται μία συγκεκριμένη ακολουθία βημάτων για την πρακτική ενεργοποίηση της (Ρήτρα συλλογικής άμυνας Ε.Ε. – άρθρο 42.7).

Σε ποια περίπτωση η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει την Κύπρο;

Συγκεκριμένα, το άρθρο 42, παράγραφος 7, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συχνά παρομοιάζεται με το άρθρο 5 του NATO, ορίζει ότι: «σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών».

Έως σήμερα το άρθρο 42.7 έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, από τη Γαλλία το 2015, μετά τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, κάτι που, όπως επισημαίνουν πηγές της ελληνικής κυβέρνησης σημαίνει ότι… η πρακτική διάσταση της επίκλησής του δεν είναι ιδιαίτερα δοκιμασμένη.

Ο παράγοντας «Ιράν»

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επίθεση με drones που δέχτηκε η Κύπρος, στη Βρετανική βάση, στις πρώτες ημέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την απειλή σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έσπευσε να συνδράμει αμυντικά τη Λευκωσία, κάτι, που πηγές της Κυβέρνησης εκτιμούν ότι έθεσε ένα προηγούμενο και «ουσιαστικά ενεργοποίησε ατύπως τη ρήτρα της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η αποστολή δυνάμεων από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία».

«Επιλογή που θα έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που δέχονται επίθεση»

Την πρόθεση της Αθήνας και της Λευκωσίας να θέσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το ζήτημα αυτό, έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, με την άφιξη του στη Σύνοδο Κορυφής.

«Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει «έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 να τη μετατρέψουμε σε μία θεσμικά στέρεη επιλογή, την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση του Κύπριου προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη. «Δεν ενεργοποιήσαμε το άρθρο (42.7), αλλά είδαμε στην πράξη να γίνεται με την αντίδραση συγκεκριμένων κρατών. Και, αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία, θα πρέπει ως Ε.Ε. να έχουμε τους μηχανισμούς, το πώς γίνεται επιχειρησιακά η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ν. Χριστοδουλίδης, συμπληρώνοντας πως η Λευκωσία θα θέσει το ζήτημα και στο Άτυπο Συμβούλιο που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο τον Απρίλιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
97
91
83
67
Newsit logo
Newsit logo