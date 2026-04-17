Φάμελλος για Γεωργιάδη: «Αν ο Μητσοτάκης δεν τον διώξει, είναι ίδιος και χειρότερος»

Σφοδρή επίθεση κατά του Αδωνι Γεωργιάδη, αλλά και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, εξαπέλυσε την Παρασκευή (17.04.2026) ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιτέθηκε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως ο υπουργός Υγείας, με τις τοποθετήσεις του, δεν αμφισβήτησε απλώς τη δικογραφία, αλλά προχώρησε σε ευθεία στοχοποίηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο θρασύς και αμετροεπής Αδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “επίθεση στη Δημοκρατία” τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, με αυτή τη στάση, ο υπουργός Υγείας την στοχοποιεί «επειδή κάνει τη δουλειά της» και «ομολογεί παράλληλα την ενοχή τους».

Ο Σωκράτης Φάμελλος έβαλε στο κάδρο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση αντιφατική στάση. Οπως σημείωσε, από τη μία πλευρά ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι συμμερίζεται όσα είπε ο υπουργός Υγείας, ενώ από την άλλη υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης.

«Ή το ένα ισχύει ή το άλλο», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ευθέως δίλημμα προς τον πρωθυπουργό. «Αν ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί με όσα λέει ο υπουργός του, πρέπει να τον διώξει σήμερα», ανέφερε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία».

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να αντιστρέψει πλήρως το κυβερνητικό επιχείρημα περί θεσμικής εκτροπής, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τη Δημοκρατία δεν βρίσκεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά σε όσους επιτίθενται σε αυτούς. «Επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία δεν είναι όσοι ερευνούν και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όσοι φοβούνται την έρευνα», σημείωσε.

Καταλήγοντας, απέδωσε στην κυβέρνηση πρόθεση χειραγώγησης της θεσμικής λειτουργίας, κάνοντας λόγο για «παρακρατικό καθεστώς» που, όπως είπε, έχει στηθεί προκειμένου να φιμωθεί η Δικαιοσύνη.