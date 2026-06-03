Μωραΐτης για τα σενάρια σύμπραξης Κασσελάκη με το ΠΑΣΟΚ: «Ανήκει στα πολιτικά ασπόνδυλα, θα πήγαινε όπου να ’ναι»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης τις φήμες περί συνεργασίας του Στέφανου Κασσελάκη με το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας προσωπική και πολιτική επίθεση κατά του προέδρου των Δημοκρατών.

Ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος είχε στηρίξει στο παρελθόν τον Στέφανο Κασσελάκη αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε σφοδρό επικριτή του, απάντησε στα σενάρια περί πιθανής προσέγγισής του με το ΠΑΣΟΚ με μια ανάρτηση σε υψηλούς τόνους και βαριές διατυπώσεις.

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«Θα πάει ο Κασσελάκης στο ΠΑΣΟΚ;» διερωτάται στην ανάρτησή του ο στιχουργός, για να απαντήσει ότι «θα πάει όπου να ’ναι, αρκεί να του εξασφαλίσουν κάποιο πολιτικό μέλλον». Η φράση αυτή συμπυκνώνει το βασικό νόημα της παρέμβασής του: ότι, κατά τον ίδιο, ο πρόεδρος των Δημοκρατών κινείται χωρίς σταθερή πολιτική ταυτότητα και με μοναδικό κριτήριο την προσωπική του επιβίωση.

Ο Νίκος Μωραΐτης, που υπήρξε κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα στηρίζει εκ νέου το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού με την ΕΛΑΣ, υποστηρίζει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης επιχείρησε να «πουλήσει πολιτική φιλία» στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε παρουσιάσει δημόσια ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, φέρεται να του είχε μιλήσει για σχέδιο ανατροπής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ώστε ο διάδοχός του να ενταχθεί σε έναν νέο κεντροαριστερό φορέα. Ο Νίκος Μωραΐτης σχολιάζει δηκτικά το αφήγημα αυτό με τη φράση: «Τρικυμία εν αστακοκάραβω».

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Ακόμη σκληρότερη είναι η κριτική του για την πολιτική διαδρομή του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Άλλωστε και στον ΣΥΡΙΖΑ τι διαφορετικό έκανε; Δεξιός, νεοφιλελεύθερος, είδε αριστερό κόμμα να πωλείται στις μικρές αγγελίες, πήγε και το πήρε», γράφει, επιχειρώντας να παρουσιάσει την άνοδό του στην ηγεσία του κόμματος ως αποτέλεσμα πολιτικού και οργανωτικού κενού.

Η πιο δηλητηριώδης αποστροφή της ανάρτησης αφορά τον πολιτικό χαρακτηρισμό του προέδρου των Δημοκρατών. «Ο Κασσελάκης ανήκει πολιτικώς στα ασπόνδυλα», σημειώνει ο Νίκος Μωραΐτης, προσθέτοντας ότι «αν για να γίνει υπουργός έπρεπε να πάει στο ΚΚΕ, αύριο θα ασπαζόταν τον κομμουνισμό».

Θα πάει ο Κασσελάκης στο ΠΑΣΟΚ;



Πρώτα απ’ όλα, ο Κασσελάκης πούλησε πολιτική φιλία στον Ανδρουλάκη, βγάζοντας (από το κεφάλι του) το σχέδιο: Ο Τσίπρας, χωρίς κόμμα, τάχα μου ήθελε να φάει τον Ανδρουλάκη κάνοντας αντιπρόεδρο τον Στέφανο, τον οποίο όμως ήθελε και να τον φάει… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 3, 2026

Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη

«Θα πάει ο Κασσελάκης στο ΠΑΣΟΚ;

Πρώτα απ’ όλα, ο Κασσελάκης πούλησε πολιτική φιλία στον Ανδρουλάκη, βγάζοντας (από το κεφάλι του) το σχέδιο: Ο Τσίπρας, χωρίς κόμμα, τάχα μου ήθελε να φάει τον Ανδρουλάκη κάνοντας αντιπρόεδρο τον Στέφανο, τον οποίο όμως ήθελε και να τον φάει ταυτόχρονα γι’ αυτό τον υπονόμευε στις Ευρωεκλογές πηγαίνοντας στις συγκεντρώσεις του.

Τρικυμία εν αστακοκάραβω!

Κι αφού έκανε αυτό το (υποτιθέμενο) καλό στον Ανδρουλάκη, τώρα τον παρακαλάει να πάει στο κόμμα του. Όπως παρακαλούσε να του ανοίξει την πόρτα η ΝΔ, τότε που έβγαινε σε κάθε του συνέντευξη και μιλούσε για συγκυβέρνηση μαζί της.

Θα πάει στο ΠΑΣΟΚ τελικά;

Η απάντηση είναι: θα πάει όπου να ‘ναι, αρκεί να του εξασφαλίσουν κάποιο πολιτικό μέλλον.

Άλλωστε και στον ΣΥΡΙΖΑ τι διαφορετικό έκανε; Δεξιός, νεοφιλελεύθερος, είδε αριστερό κόμμα να πωλείται στις μικρές αγγελίες, πήγε και το πήρε.

Ο Κασσελάκης ανήκει πολιτικώς στα ασπόνδυλα.

Αν για να γίνει υπουργός έπρεπε να πάει στο ΚΚΕ, αύριο θα ασπαζόταν τον κομμουνισμό και μεθαύριο θα ρωτούσε:

-Πείτε μου τι είναι αυτό που έγινα να ξέρω τι να λέω.

-Πρέπει να βρίζεις τους βιομήχανους και το κεφάλαιο.

-Α, εύκολο. Το ‘χω!».