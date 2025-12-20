Φάμελλος για Παππά: Απαράδεκτη η συμπεριφορά του, καμία ανοχή στη βία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε απαράδεκτη τ συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππα, ο οποίος ξυλοκόπησε δημοσιογράφο.

Ο Σωκράτης Φάμμελος από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται και σε ερώτηση για το περιστατικό με τον Νίκο Παππά που οδήγησε στη διαγραφή του είπε πως περιστατικά βίας δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συμπεριφορά και η στάση του Νίκου Παππά ήταν απαράδεκτη, ασύμβατη με τις αξίες, τα ιδανικά και τον τρόπο διαχείρισης και προβολής των αξιών μας προς τα έξω. Είναι απαράδεκτη η χρήση βίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κανένα ενδεχόμενο να έχουμε την παραμικρή ανοχή σε τέτοιες απαράδεκτες στάσεις.

Η πρόταση ήταν άμεση, από τη μια η επιλογή να μην είναι μέλος της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτόχρονα το αίτημά μου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας να διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Θεωρώ ότι αυτή η επιλογή, η άμεση απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύει ότι πέρα από ένα σοβαρό και οργανωμένο κόμμα, είναι ένα κόμμα που σέβεται τις αξίες», δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Karfitsa.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής έγινε πρωταγωνιστής σε ένα βίαιο επεισόδιο, καθώς ξυλοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.