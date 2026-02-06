Συμβαίνει τώρα:
«Φλερτ» Φαραντούρη με ΠΑΣΟΚ: Σε εκδήλωση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ο Κώστας Τσουκαλάς

Είχε προηγηθεί και κοινή πρωτοβουλία με τον συνάδελφό του Σάκη Αρναούτογλου για τους «κλιματικούς πρόσφυγες»
Νικόλας Φαραντούρης
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης (Φωτογραφία Αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Δεν περνά απαρατήρητη η κοινή παρουσία του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στην ίδια εκδήλωση, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη εντείνεται η κινητικότητα για την επιχείρηση διεύρυνσης ενόψει του Συνεδρίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στις 18.00, στο ξενοδοχείο Electra Palace, με θέμα τον ρόλο των funds και των εισπρακτικών στο στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Τη συνδιοργάνωση έχουν αναλάβει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών Λευτέρης Ποταμιάνος. Στο πάνελ θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τσουκαλάς, δικηγόρος και εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι δικηγόροι Αριλάνδη Νούκα και Μαρία Μοσχοπούλου, με ειδίκευση σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και «κόκκινων» δανείων.

 

Οι πιο έμπειροι διακρίνουν ένα ενδεχόμενο «φλερτ» του Νικόλα Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο χώρος της κεντροαριστεράς αναδιατάσσεται και υπό τη σκιά της προαναγγελθείσας πολιτικής πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκδήλωση του Νικόλα Φαραντούρη έχει «άρωμα» ΠΑΣΟΚ, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχε συνδιοργανώσει εκδήλωση για τους «κλιματικούς πρόσφυγες» με τον ευρωβουλευτή του κόμματος Σάκη Αρναούτογλου.

Την ίδια στιγμή, προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (09.02.2026) είναι κοινή συνέντευξη Τύπου του Κώστα Σκανδαλίδη και του Κώστα Τσουκαλά, με αντικείμενο τις πρώτες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα της προσπάθειας αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, θα παρουσιάσουν τη δομή των ομάδων που θα αναλάβουν τα διαδικαστικά του Συνεδρίου (27–29 Μαρτίου), καθώς και περίπου 30 νέα στελέχη που εντάσσονται στο κόμμα.

