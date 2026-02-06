«Φλερτ» Φαραντούρη με ΠΑΣΟΚ: Σε εκδήλωση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ο Κώστας Τσουκαλάς

Δεν περνά απαρατήρητη η κοινή παρουσία του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στην ίδια εκδήλωση, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη εντείνεται η κινητικότητα για την επιχείρηση διεύρυνσης ενόψει του Συνεδρίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στις 18.00, στο ξενοδοχείο Electra Palace, με θέμα τον ρόλο των funds και των εισπρακτικών στο στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Τη συνδιοργάνωση έχουν αναλάβει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών Λευτέρης Ποταμιάνος. Στο πάνελ θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τσουκαλάς, δικηγόρος και εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι δικηγόροι Αριλάνδη Νούκα και Μαρία Μοσχοπούλου, με ειδίκευση σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και «κόκκινων» δανείων.

Νίκησε το δίκαιο! Συνεχίζουμε μέχρι την τελική δικαίωση όλων των δανειοληπτών απέναντι στην ασυδοσία των #funds



Με μία ανατρεπτική απόφαση πριν λίγο και με πλειοψηφία 34/12, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισήγηση του Αντιπροέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου… pic.twitter.com/Jf12C6XEgu Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) February 5, 2026

Οι πιο έμπειροι διακρίνουν ένα ενδεχόμενο «φλερτ» του Νικόλα Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο χώρος της κεντροαριστεράς αναδιατάσσεται και υπό τη σκιά της προαναγγελθείσας πολιτικής πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκδήλωση του Νικόλα Φαραντούρη έχει «άρωμα» ΠΑΣΟΚ, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχε συνδιοργανώσει εκδήλωση για τους «κλιματικούς πρόσφυγες» με τον ευρωβουλευτή του κόμματος Σάκη Αρναούτογλου.

Στη σκιά της χθεσινής τραγωδίας στη Χίο, συζητήσαμε για τους «Κλιματικούς πρόσφυγες» στην εκδήλωση που διοργανώσαμε με τον συνάδελφο ευρωβουλευτή (S&D) Σάκη Αρναούτογλου @arnaoutogloumep και εκλεκτούς προσκεκλημένους @tnantsou στο Ευρ. Κοινοβούλιο

Κλιματικοί Πρόσφυγες:… pic.twitter.com/yASWA4hLbb Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) February 4, 2026

Την ίδια στιγμή, προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (09.02.2026) είναι κοινή συνέντευξη Τύπου του Κώστα Σκανδαλίδη και του Κώστα Τσουκαλά, με αντικείμενο τις πρώτες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα της προσπάθειας αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, θα παρουσιάσουν τη δομή των ομάδων που θα αναλάβουν τα διαδικαστικά του Συνεδρίου (27–29 Μαρτίου), καθώς και περίπου 30 νέα στελέχη που εντάσσονται στο κόμμα.