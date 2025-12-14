Φλωρίδης κατά Φάμελλου, Χαρίτση και Πολάκη στη Βουλή: Οι «αρχηγοί του εξώστη» και ο «γενίτσαρος»

«Κόκκινο» χτύπησε για ακόμα μία φορά η πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, στο περιθώριο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026. Ο Γιώργος Φλωρίδης είχε το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025) «θερμό» διάλογο με τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, τους οποίους αποκάλεσε «αρχηγούς του εξώστη».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Φλωρίδης, απευθυνόμενος στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση σημείωσε:

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη σε πρόσφατη εκδήλωση ήρθαν σήμερα να με ακούσουν. Εκτιμώ το γεγονός ότι η αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ.

Κύριε Φάμελλε, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο κατά το οποίο η ηγεσία του κόμματος να έχει σε διαδικασία διάλυσης το δικό της κόμμα προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα.

Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Όμως, ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουν καμία αξία. Γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη».

«Η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς»

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις αναφορές Φάμελλου περί έντιμης κυβέρνησης Τσίπρα, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα, για παράβαση καθήκοντος, καταπάτησαν τον όρκο τους. Επίσης, σας θυμίζει κάτι η σκευωρία Novartis; Που τη στήσατε για να βάλετε φυλακή πολιτικούς αντιπάλους; Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά;».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», λέγοντας:

«Ο πρώην αρχηγός σας, έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Να εκκαθαρίσει τα πολιτικά περιουσιακά του στοιχεία. Αυτός το καθάρισε. Άλλοι λέει πήγαιναν Ρωσία, άλλοι ήθελαν να πουλήσουν κουπόνια. Γι’ αυτόν έφταιγε όλος ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο. Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι είναι αυτό;».

Άναψαν τα αίματα και με Πολάκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στα αγροτικά μπλόκα, σημειώνοντας ότι «μια μικρή μειοψηφία καταστρέφει τη δημόσια περιουσία που είναι τα περιπολικά της αστυνομίας και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων ανθρώπων, όπως των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο που επειδή κατέλαβαν το αεροδρόμιο, δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα ραδιοϊσότοπα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι θεραπείες. Άρα δεν ξέρουμε αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα χάσουν τη ζωή τους».

Η φράση του κ. Φλωρίδη προκάλεσε «έκρηξη» από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε έντονος διάλογος με τον βουλευτή Χανίων του κόμματος, Παύλο Πολάκη.

Πολάκης: Λες μπούρδες. Ο άσχετος.

Φλωρίδης: Αν δεν τα λέγατε αυτά δεν θα ήσουν ο Πολάκης

Πολάκης: Και εσύ δεν θα ήσουν γενίτσαρος.

Φλωρίδης: Αυτό που είπα είναι η ανακοίνωση του διευθυντή του νοσοκομείου. Είκοσι καρκινοπαθείς καθυστέρησαν να κάνουν την θεραπεία τους και τώρα η αγωνία του γιατρού είναι πότε θα την κάνουν.

Πολάκης: Είσαι ψεύτης!