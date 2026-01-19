Φοίβος Δεληβοριάς και Νίκος Μωραΐτης κατά Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση

Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε δημοσίως τη θέσεις της για τις αμβλώσεις και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο εντός της Βουλής όσο και εκτός αυτής. Τα όσα είπε σχολίασαν και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Νίκος Μωραΐτης, οι οποίοι διαφώνησαν δημοσίως μαζί της.

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open το πρωί της Δευτέρας (19.01.2026) μεταξύ άλλων μίλησε και για τις αμβλώσεις και υποστήριξε ότι καταλαβαίνει τα δικαιώματα των γυναικών και των αγέννητων μωρών, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκαλώντας την αντίδραση του Φοίβου Δεληβοριά αλλά και του Νίκου Μωραΐτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση», έγραψε στο Facebook ο Φοίβος Δεληβοριάς.

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση; Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026; Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό. Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα Καρυστιανού που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της. Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος. Ως εδώ. Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. Ως εδώ όμως», έγραψε ο γνωστός στιχουργός.

Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση;

Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;

Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;



Και μόνο που, λόγω της… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) January 19, 2026

Παράλληλα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντέδρασαν έντονα κατά της Μαρίας Καρυστιανού και των δηλώσεών της για τις τις αμβλώσεις.

Όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη», ανέφερε σε ερώτηση για τις αμβλώσεις, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», πρόσθεσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», είπε ακόμα.

Επίσης, ανέφερε ότι «θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πως λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».