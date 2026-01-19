Μαρία Καρυστιανού: «Πυρά» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις περί αμβλώσεων

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού πως οι αμβλώσεις συνιστούν «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», επαναφέροντας στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που θεωρείται λήξαν από τη νομοθέτησή του το 1986.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω». Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρρυστιανού για τις αμβλώσεις, σημείωσε με έμφαση: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, υπογράμμισε πως η αμφισβήτηση του δικαιώματος στην άμβλωση είναι «ούτε υπό διαβούλευση ούτε υπό διαπραγμάτευση», τονίζοντας πως «είναι ένα κλεισμένο θέμα από το 1986».

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετήθηκε και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος – αν και δήλωσε ότι διαφωνεί ηθικά με τις αμβλώσεις – ξεκαθάρισε πως αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε γυναίκας να προχωρήσει σε διακοπή κύησης. «Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: «Άποψη που έχει διατυπώσει μόνο η Ακροδεξιά»

Αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, δια στόματος του βουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος σημείωσε ότι «οποιαδήποτε αμφισβήτηση του δικαιώματος στην άμβλωση αποτελεί θέση που μέχρι σήμερα έχει εκφραστεί μόνο από την Ακροδεξιά». Υπενθύμισε, δε, ότι η νομική κατοχύρωση της τεχνητής διακοπής κύησης έγινε το 1986, με πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου, παρά τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας.

«Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα» αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ανακοίνωσή του.

ΣΥΡΙΖΑ: Βαθιά πολιτική και επικίνδυνη δήλωση

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε και ο Τομέας Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «βαθιά πολιτική και επικίνδυνη δήλωση» που «παραπέμπει σε θεοκρατικά καθεστώτα και την τραμπική Δεξιά». Όπως σημειώνει, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν αποτελεί αντικείμενο δημοψηφισμάτων ή διαβουλεύσεων, καθώς είναι καρπός μακρόχρονων κοινωνικών και φεμινιστικών αγώνων.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, τόνισε ότι τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή δημόσιας διαβούλευσης. Υπογράμμισε πως η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος αποτελεί επίτευγμα μακροχρόνιων αγώνων και διεκδικήσεων. Σύμφωνα με τον Κώστα Ζαχαριάδη, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτά τα δικαιώματα. Επισήμανε επίσης ότι ο σεβασμός, η προστασία και η διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν το βασικό θεμέλιο για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου κόσμου.

Νέα Αριστερά: «Η άρση της νομιμότητας των αμβλώσεων θα σήμαινε επιστροφή σε επικίνδυνες πρακτικές»

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας – μειοψηφίας» δήλωσε, από την πλευρά της, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Όπως αναφέρει, η αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού θέτει ευθέως υπό αμφισβήτηση το θεμελιώδες – και νομικά κατοχυρωμένο – δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε, μάλιστα, πως η άρση της νομιμότητας των αμβλώσεων θα σήμαινε επιστροφή σε επικίνδυνες πρακτικές, με σοβαρότατους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών, όπως καταγράφεται σε χώρες όπου η άμβλωση είναι απαγορευμένη.

Οι δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (19.01.2026) στο OPEN, είπε πως οι αμβλώσεις αποτελούν «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», δήλωσε.

Η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε ότι «μια γυναίκα βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της». «Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», τόνισε.