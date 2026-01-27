Φωταγωγήθηκε η Βουλή στη μνήμη του Ολοκαυτώματος

Φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, με το θεματικό λογότυπο της διεθνούς εκστρατείας #WE REMEMBER.

Όπως κάθε χρόνο, η Βουλή συμμετείχε στις δράσεις για τη διατήρηση της μνήμης έξι εκατομμυρίων Εβραίων που εξοντώθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, τιμώντας παράλληλα και τους περίπου 60.000 Έλληνες Εβραίους που αφανίστηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τη φωταγώγηση αυτή, στέλνει ακόμη ένα μήνυμα για τη ζωντανή μνήμη της πολιτείας και τη σταθερή και αταλάντευτη βούληση της δημοκρατίας μας ενάντια σε κάθε μορφή γενοκτονίας, ρατσισμού, μίσους και φανατισμού, διαχωρισμού των ανθρώπων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπιάς.

Το διεθνές λογότυπο #WE REMEMBER αποτυπώνεται από το 2022 με φωταγωγήσεις εμβληματικών κτιρίων ανά τον κόσμο, προκειμένου η παγκόσμια συλλογική μνήμη να αναζωπυρώνεται έναντι της λήθης, που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς.