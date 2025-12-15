«Φωτιά» παίρνει η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση με φόντο το αγροτικό και ο προϋπολογισμός

Την επίθεσή της στην κυβέρνηση κορυφώνει η Χαριλάου Τρικούπη, αφού στο αγροτικό που καλά κρατεί, μετά και από την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό το απόγευμα, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, προστίθεται τώρα το μπρα ντε φερ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό αύριο Τρίτη (στη Βουλή, τελευταία ημέρα συζήτησης επί του προϋπολογισμού.

Τη στάση του στο αγροτικό, έδειξε εν πολλοίς ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν επισκέφθηκε τα μπλόκα, όχι όμως για να ανέβει στα τρακτέρ και να λαϊκίσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όπως λένε στενοί συνεργάτες του, αλλά για να τους ακούσει, να συζητήσει δια ζώσης μαζί τους και τελικά να τους παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματός του, κάτι που σε μεγάλο βαθμό είχε κάνει και νωρίτερα, κηρύσσοντας την έναρξη του εθνικού διαλόγου για το αγροτικό σε ανύποπτο χρόνο και περιοδεύοντας προσωπικά στους νομούς που επλήγησαν περισσότερο από την ευλογιά. Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι στόχος τους δεν είναι να πορευτούν με σημαία ευκαιρίας και να κάνουν «κοινωνικό ακτιβισμό».

Αντίθετα, επιθυμούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσεων και την πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς βεβαίως να διαψεύδει κανείς και τη διακαή τους επιθυμία να επαναπροσεγγίσουν τους αγρότες, μία επαγγελματική ομάδα που παραδοσιακά τους στήριξε, αλλά ταυτόχρονα στηρίζοντας την χώρα, αφού ο πρωτογενής τομέας, παραμένει στην κορυφή της ‘βαριάς βιομηχανίας’ του τόπου.

Με τη Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα να έχει πολλές φορές περιγράψει ως «γαλάζιο» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της σε κάθε εμπλοκή, ή και κατηγορία για εμπλοκή ‘πράσινου’ στελέχους, διαμηνύοντας ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Τελευταίο ‘κρούσμα’ η διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη από μέλος του κόμματος, όπως ακριβώς είχε γίνει νωρίτερα, όταν εξωθήθηκε σε παραίτηση ο τότε γραμματέας της ΝΕ Ηρακλείου Λάμπρος Αντωνόπουλος μόλις ήρθαν στην επιφάνεια στοιχεία που τον ενέπλεκαν.

Όσο για την περίφημη «κουμπαριά» με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι μία τέτοια σχέση παίζει ρόλο όταν την επικαλείται κανείς για να κάνει παρανομίες, κάτι που ουδείς έκανε στην περίπτωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, αυτό φέρεται να έκανε ο Γιώργος Ξυλούρης, λέγοντας «πήγαινε στον κουμπάρο σου τον Κυριάκο» και εννοώντας τον πρωθυπουργό, για τις επιδοτήσεις. Κάπως έτσι, επιχειρούν να διαχωρίσουν τη θέση τους και να καταρρίψουν παράλληλα την προσπάθεια συμψηφισμού των δύο κομμάτων, την οποία χρεώνουν και πάλι στη ΝΔ και το Μέγαρο Μαξίμου.

Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη

Και αν το αγροτικό είναι το κομμάτι της επικαιρότητας που αναμένεται να μονοπωλήσει και σήμερα την πολιτική ζωή του τόπου, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με την άρνηση εκ μέρους των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την ηγεσία της κυβέρνησης, αν δεν ικανοποιηθούν πρώτα τα αιτήματά τους, η πραγματική «μάχη» μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, αναμένεται αύριο, στην τελευταία ημέρα συζήτησης επί του κρατικού προϋπολογισμού, προτού αυτός ψηφιστεί. Και ενώ μία τέτοια ψηφοφορία, ενέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και ουδείς αναμένει σοβαρές εκπλήξεις, η Χαριλάου Τρικούπη ποντάρει πολλά στην αναμέτρηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό, ειδικά από τη στιγμή, που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πλασάρεται ως ο μόνος που μπορεί με το πρόγραμμα αλλά και την εμπειρία του κόμματός του, να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου, εξού και διεκδικεί την πρωτιά στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.

Τα μηνύματα Ανδρουλάκη στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού

Στην ομιλία του στον προϋπολογισμό, αύριο, Τρίτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει μία εφ’ όλης της ύλης αποδόμηση της κυβέρνησης, με διπλό μήνυμα για ηθική στην πολιτική και παράλληλα ανάγκη να μειωθούν οι ανισότητες και να επανέλθει η αξιοπρέπεια στην πλειοψηφία των πολιτών.

Πέραν από την εκτενή αναφορά του αμιγώς στον προϋπολογισμό, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα, κρούοντας μεταξύ άλλων τον κώδωνα του κινδύνου πως όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή θα μπει σε περίοδο στασιμότητας. Θα μιλήσει ακόμα για «καρτελοποίηση» της αγοράς, για μία Δημόσια Διοίκηση που δεν έχει εκσυγχρονιστεί, καθώς και για ένα Κοινωνικό Κράτος, οι υπηρεσίες του οποίου απαξιώνονται συστηματικά, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τη δημόσια Υγεία, τη δημόσια Παιδεία κ.ο.κ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ρίξει το βάρος του στην ανάγκη Περιφερειακής Ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει σε ανύποπτο χρόνο, ενώ προφανέστατα θα εστιάσει στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, αποδίδοντάς την στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και φέρνοντας πλείστα όσα παραδείγματα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τις υποκλοπές κ.ο.κ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να στείλει μήνυμα αγώνα για πολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι για αυτό θα παλέψει ο ίδιος, αλλά και όσοι ενστερνίζονται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας άνοιγμα σε ανθρώπους που πιθανώς έχουν απογοητευτεί από την παρούσα κυβέρνηση, και επιζητούν αλλαγή διακυβέρνησης. Θα εστιάσει στην ανάγκη να επιστρέψει η ηθική στην πολιτική, επικαλούμενος το δικό του ηθικό πλεονέκτημα και μιλώντας για ένα άλλο υπόδειγμα διαχείρισης εξουσίας και κράτους που κομίζει ο ίδιος μέσα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα κάνει λόγο για τέτοιες αλλαγές στην Οικονομία και το Κράτος, που θα ξαναφέρουν την αξιοπρέπεια στην ελληνική οικογένεια, μειώνοντας τις ανισότητες που αποδεδειγμένα, κατά τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, διευρύνονται τα τελευταία επτά χρόνια διακυβέρνησης του τόπου από τη ΝΔ.