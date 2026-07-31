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Πολιτική

Επίθεση της ΕΛΑΣ στον Μητσοτάκη για τα φιλοδωρήματα: «Παρουσιάζει ως παροχή τη διόρθωση ενός δικού του λάθους»

Νέα γραμμή αντιπαράθεσης από το κόμμα Τσίπρα γύρω από την κυβερνητική πολιτική για την εργασία και τα εισοδήματα
Εργαζόμενος στην εστίαση
Εργαζόμενος στην εστίαση (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο Τομέας Τουρισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατρέψει σε επικοινωνιακή επιτυχία την αναδίπλωσή της από μια δική της επιλογή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ευθεία πολιτική απάντηση στο κυβερνητικό αφήγημα και προσωπικά στα όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περί ενίσχυσης των εργαζομένων στην εστίαση και τον τουρισμό, με τον Τομέα να υποστηρίζει ότι η σημερινή ρύθμιση δεν συνιστά νέα παροχή, αλλά περιορισμένη αποκατάσταση μιας αδικίας που προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση όταν αποφάσισε να φορολογήσει τα ηλεκτρονικά φιλοδωρήματα.

«Η κυβέρνηση διορθώνει τον εαυτό της»

Ο Τομέας Τουρισμού υπενθυμίζει ότι η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων μέσω POS αποτέλεσε κυβερνητική επιλογή το 2024, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από εργαζόμενους σε εστίαση και τουρισμό, οι οποίοι έκαναν λόγο για παρέμβαση σε ένα σημαντικό τμήμα του εισοδήματός τους.
Με αυτό το δεδομένο, απορρίπτει την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί κοινωνικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται για νέα παροχή, αλλά για τη μερική διόρθωση ενός προβλήματος που η ίδια δημιούργησε».

Παράλληλα, εξαπολύει προσωπικά πυρά κατά του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης δημιουργεί ένα άδικο μέτρο, αφήνει τους εργαζόμενους να υποστούν τις συνέπειές του και όταν οι αντιδράσεις γίνονται έντονες παρουσιάζει τη μερική υποχώρησή του ως κοινωνική πολιτική».

Στο επίκεντρο ο χαρακτήρας των φιλοδωρημάτων

Η επιχειρηματολογία του Τομέα βασίζεται στη θέση ότι τα φιλοδωρήματα δεν αποτελούν μισθολογική παροχή ούτε εισόδημα που δημιουργεί ο εργοδότης, αλλά εθελοντική επιβράβευση του πελάτη προς τον εργαζόμενο.

«Δεν είναι χρήματα του κράτους ούτε του εργοδότη», υποστηρίζεται στην ανακοίνωση, με τον φορέα να ζητά διαφορετική φορολογική μεταχείριση, ιδιαίτερα για τους εποχικά εργαζόμενους, των οποίων σημαντικό μέρος του ετήσιου εισοδήματος προέρχεται από τα φιλοδωρήματα.

Η αντιπρόταση

Πέρα από την κριτική, ο Τομέας Τουρισμού καταθέτει και συγκεκριμένη πρόταση πολιτικής.

Ζητά την πλήρη φορολογική απαλλαγή των ηλεκτρονικών φιλοδωρημάτων για όλους τους εποχικά εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ποσού, ενώ για όσους εργάζονται σε δωδεκάμηνη βάση προτείνει αφορολόγητο όριο 9.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή έως 750 ευρώ τον μήνα.

Ταυτόχρονα προτείνει ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα φιλοδωρήματα ως μηχανισμό υποκατάστασης μισθών. Ειδικότερα, ζητά τα φιλοδωρήματα να καταβάλλονται αποκλειστικά από τους πελάτες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, να καταγράφονται ξεχωριστά από τις αποδοχές των εργαζομένων και να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για όσες επιχειρήσεις επιχειρούν να μετατρέψουν μέρος του μισθού σε δήθεν φιλοδωρήματα.

Νέα γραμμή αντιπαράθεσης

Η παρέμβαση του Τομέα Τουρισμού αναδεικνύει ότι το ζήτημα των φιλοδωρημάτων εξελίσσεται σε ακόμη ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την κυβερνητική πολιτική για την εργασία και τα εισοδήματα.

Ενώ το Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάζει τη νέα ρύθμιση ως μέτρο στήριξης των εργαζομένων, η αντίθετη πλευρά επιχειρεί να αναδείξει ότι πρόκειται για καθυστερημένη αναδίπλωση μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική φορολόγηση.

«Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς για τις διορθώσεις των κυβερνητικών αστοχιών. Χρειάζονται πολιτικές που σέβονται τον κόπο τους από την πρώτη ημέρα», καταλήγει η ανακοίνωση, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση από τη φορολογική διευκόλυνση στη συνολική αντιμετώπιση των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση.

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