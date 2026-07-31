Κοινή ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ με Χαρίτση, Ηλιόπουλο και μέλη της Νέας Αριστεράς – Εκτός η Κασιμάτη

Ως κίνηση με πολιτικό μήνυμα επαναπροσέγγισης ερμηνεύεται η κοινή ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τον Αλέξη Χαρίτση να βρίσκεται μεταξύ των συνυπογραφόντων, ενώ από τις υπογραφές απουσιάζει η Νίνα Κασιμάτη.

Η πρωτοβουλία φέρνει ξανά κοντά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θεόδωρος Δρίτσας, η Σία Αναγνωστοπούλου και η Πέτη Πέρκα συνυπογράφουν την ερώτηση με τη νέα πρόεδρο του κόμματος, Ρένα Δούρου, και τα υπόλοιπα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ η Νίνα Κασιμάτη δεν περιλαμβάνεται στους υπογράφοντες. Την ερώτηση υπογράφουν επίσης οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτίου.

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Το κείμενο αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα που έθεσε σε λειτουργία η Περιφέρεια Αττικής για την καταγραφή κατοίκων των Προσφυγικών και περιλαμβάνει καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας, ελλιπή προστασία προσωπικών δεδομένων, αδιαφάνεια ως προς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αμφισβητούμενες διαδικασίες διαβούλευσης.

Ερωτήματα για τη διαδικασία καταγραφής

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα «Κανένας μόνος – Φροντίδα για όλους», η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουνίου 2026, παρουσιάστηκε ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να έχει προηγηθεί σαφής καθορισμός των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων για τους εν δυνάμει δικαιούχους κοινωνικής κατοικίας.

Στην ερώτηση γίνεται λόγος για «θεσμική αυθαιρεσία» και για διαδικασία που «στερείται των βασικών προϋποθέσεων μιας πραγματικής δημόσιας διαβούλευσης».

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Οι συνυπογράφοντες υποστηρίζουν ακόμη ότι οι όροι του έργου είχαν ήδη προαποφασιστεί μέσω απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, με αποτέλεσμα η διαβούλευση να εμφανίζεται ως τυπική και όχι ουσιαστική.

«Συνιστά νομικό και λογικό παράδοξο η εκκίνηση μιας δήθεν “διαβούλευσης” για ένα έργο του οποίου οι όροι έχουν ήδη προαποφασιστεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Διαβάστε εδώ την ερώτηση.

Καταγγελίες για προσωπικά δεδομένα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των κατοίκων. Σύμφωνα με την ερώτηση, η πλατφόρμα ζητούσε από τους χρήστες στοιχεία όπως αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ η πολιτική απορρήτου ανέφερε ότι συλλέγονται μόνο ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.

Οι βουλευτές κάνουν λόγο για ενδείξεις παραβίασης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και υποστηρίζουν ότι η διαδικασία «προσιδιάζει περισσότερο σε καταγραφή παρακολούθησης παρά σε συμμετοχική διαβούλευση».

Καταγγέλλουν επίσης ότι κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 2 Ιουλίου 2026 ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε σε δημόσια ανάγνωση στοιχείων πολιτών σε ζωντανή μετάδοση.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η ενημέρωση της πλατφόρμας ήταν διαθέσιμη μόνο στα ελληνικά και στα αγγλικά, παρά το γεγονός ότι στα Προσφυγικά διαμένουν άνθρωποι πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων.

Η διαφωνία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Ένα ακόμη σημείο της ερώτησης αφορά τη χρηματοδότηση του έργου. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι η Περιφέρεια Αττικής το παρουσιάζει ως ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να έχει ενημερώσει ότι δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί σχετική πρόσκληση και ότι καμία πράξη δεν έχει επιλεγεί για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Κατά τους συνυπογράφοντες, η διάσταση αυτή εγείρει ερωτήματα για την ακρίβεια της ενημέρωσης που παρείχε η Περιφέρεια στους κατοίκους και για την πραγματική πηγή χρηματοδότησης των παρεμβάσεων.

«Η εργαλειοποίηση πληροφοριών που διαψεύδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την άντληση δεδομένων από κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς, εγείρει σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας και νομιμότητας», αναφέρεται στην ερώτηση.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Οι βουλευτές ζητούν από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να παρέμβει για την ακύρωση της διαδικασίας καταγραφής και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί.

Παράλληλα, καλούν τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να διευκρινίσει από ποια κονδύλια πρόκειται να χρηματοδοτηθεί το έργο, εφόσον δεν έχει εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Τέλος, ζητούν από τον υπουργό Εσωτερικών να εξετάσει τη νομιμότητα των ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής και τις καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις του GDPR.