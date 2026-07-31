Άδωνις Γεωργιάδης για τα «έξυπνα» γυαλιά: «Θα τα φοράω και θα καταγράφονται οι αξιόποινες πράξεις»

Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκε την Παρασκευή (31.07.2026) η αντιπαράθεση για τα «έξυπνα» γυαλιά Meta που φορούσε κατά τις επισκέψεις του στη Λέρο και τη Λήμνο ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον υπουργό Υγείας να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί σε δημόσιες συγκεντρώσεις.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις ενστάσεις για την καταγραφή πολιτών χωρίς συγκατάθεση, υποστηρίζοντας ότι σε δημόσιες συναθροίσεις δεν τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων και ξεκαθαρίζοντας: «Όταν πηγαίνω σε συναθροίσεις, θα φοράω τα γυαλιά μου και όλες οι αξιόποινες πράξεις θα καταγράφονται».

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Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι η ιδέα προέκυψε μετά το επεισόδιο στο νοσοκομείο της Νίκαιας. «Όλοι μου ζητούσαν το βίντεο. Βρήκα πολλά βίντεο που με έβριζαν, με έφτυναν, αλλά όλοι ήθελαν το βίντεο της γροθιάς», ανέφερε.

Η πρώτη αιχμή είχε έρθει από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος, σχολιάζοντας τις ρυθμίσεις τροπολογίας που παρουσίασε ο υπουργός, είπε σκωπτικά: «Δεν ξέρω με ποια γυαλιά τη μελετήσατε, αλλά χαιρόμαστε που δεν τα φοράτε σήμερα εδώ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. «Πάλι καλά που δεν φοράτε αυτά τα γυαλιά εδώ», σχολίασε, διαμαρτυρόμενος παράλληλα επειδή ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλούσε στο κινητό του κατά την παρέμβασή του.

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Ο Δημήτρης Μάντζος επανήλθε, διευκρινίζοντας ότι οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν πηγάζουν από τεχνοφοβία, αλλά αφορούν το ζήτημα της συγκατάθεσης. «Μπορεί να μη σέβεστε ούτε καν τα δικά σας δεδομένα», είπε, προσθέτοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν συναινούν όσοι καταγράφονται.

Απαντώντας, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι βρισκόταν σε δημόσια και όχι ιδιωτική συνάντηση. «Υπήρχαν άλλες 25 κάμερες. Όποιος βρισκόταν εκεί γνώριζε ότι είναι δημόσια συνάθροιση και καταγράφεται», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, όταν τελούνται αξιόποινες πράξεις, «μπορείς να καταγράφεις και να τα παρουσιάζεις ως αποδεικτικά στα δικαστήρια».

«Η πρόεδρος της Πλεύσης καταγράφει όποιον περπατάει»

Ιδιαίτερα οξεία ήταν η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη προς την Πλεύση Ελευθερίας. «Το να μιλά η Πλεύση Ελευθερίας και να ανησυχεί ότι κάποιος θα καταγράφει με τα γυαλιά, σε ένα κόμμα που η πρόεδρός του καταγράφει όποιον περπατεί κι όποιον λαλεί, είναι υποκρισία», είπε.

Απευθυνόμενος στον Αλέξανδρο Καζαμία, πρόσθεσε: «Πρέπει να πας να εξομολογηθείς σε ιερέα, αν κάθεσαι δίπλα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έχει κάνει τα μεγαλύτερα βασανιστήρια στους 300 από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο».

Επίθεση στον Δουδωνή

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε πυρά και κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, με αφορμή την ομιλία του για τα «έξυπνα» γυαλιά.

«Την ανέβασα στον λογαριασμό μου, για να δείτε πόσο αξιοθρήνητη ήταν η ομιλία», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Παναγιώτη Δουδωνή «κατά φαντασίαν υποτιθέμενο καθηγητή Νομικής».

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, όσα ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αποτελούσαν «δείγμα εμπάθειας», ενώ ο ίδιος επέμεινε ότι σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα.

«Σε έναν χρόνο από σήμερα αυτά τα γυαλιά θα έχουν πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει», ανέφερε, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι παραμένει «πολιτισμικά πρωτόγονο».