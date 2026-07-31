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Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι: Η απρόσμενη στάση στο σπίτι της 102χρονης Μαρουδιώς Κανέλλη

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την γηραιότερη κάτοικο του ακριτικού νησιού και συνομίλησε μαζί της - «Βεβαίως, ο Κυριάκος», του απάντησε όταν τη ρώτησε αν τον αναγνώρισε
Μητσοτάκης, Αγαθονήσι
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε την αιωνόβια κάτοικο του Αγαθονησίου (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
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Μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι εκτυλίχθηκε μακριά από το επίσημο πρόγραμμα, όταν ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε στο σπίτι της τη 102χρονη Μαρουδιώ Κανέλλη, τη γηραιότερη κάτοικο του ακριτικού νησιού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις επαφές του στο Αγαθονήσι, την Τετάρτη (29.07.2026), ενημερώθηκε από κατοίκους ότι στο νησί ζει μία υπεραιωνόβια γυναίκα και, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισε να μεταβεί στο σπίτι της για να τη συναντήσει από κοντά.

Σύμφωνα με ανθρώπους που συνόδευαν τον πρωθυπουργό, η πρωτοβουλία δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά προέκυψε αυθόρμητα, όταν ένας κάτοικος τον πλησίασε κατά την αποχώρησή του από το δημαρχείο και του πρότεινε να γνωρίσει τη Μαρουδιώ Κανέλλη.

«Ο πρωθυπουργός δεν δίστασε ούτε στιγμή. Γύρισε πίσω και πήγε αμέσως στο σπίτι της», περιγράφουν στο dimokratiki.gr άνθρωποι που τον συνόδευσαν.

Η 102χρονη βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού της και καθάριζε πατάτες όταν αντίκρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Τη ρώτησε αν γνωρίζει ποιος είναι και εκείνη του απάντησε: “Βεβαίως, ο Κυριάκος”», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, περιγράφοντας μια αυθόρμητη στιγμή που προκάλεσε χαμόγελα στους παρισταμένους.

Η συνομιλία των δύο, σύμφωνα με το dimokratiki.gr, κράτησε αρκετά λεπτά, ενώ η συνοδεία του πρωθυπουργού παρακολουθούσε διακριτικά τη συνάντηση από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.

«Ήταν μία στιγμή που τον συγκίνησε βαθιά και τον ίδιο», σημειώνουν άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα του κατά την περιοδεία, κάνοντας λόγο για μία από τις πιο ιδιαίτερες εικόνες της επίσκεψης στο ακριτικό νησί.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του πρωθυπουργού στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο πρόγραμμα, ωστόσο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας του στο Αγαθονήσι.

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