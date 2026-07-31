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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Αλέξη Τσίπρα: «Rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα» – Νέα σύγκρουση για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ

Σκληρή απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στις αιτιάσεις της Αμαλίας - «Οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ΠΑΣΟΚ
Τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Τζούμας
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις απαντήσεις του κόμματός του για τον τρόπο χρηματοδότησης της πολιτικής του δραστηριότητας.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα για αντιφάσεις ως προς την προέλευση των οικονομικών πόρων του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη του παρουσίαζαν διαφορετική εικόνα τις προηγούμενες ημέρες από εκείνη που αποτυπώνεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις.

«Δια της μαιευτικής… μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους. Τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του. Ενδιαφέρουσα μετατόπιση!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα, με ονομαστικές εισφορές και συγκεκριμένα ανώτατα όρια, ενώ σημειώνει ότι η ΕΛΑΣ δεν δικαιούται ακόμη χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές.

«Οι πολίτες μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, η ανακοίνωση καταλήγει ότι «ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά και στις αιχμές της ΕΛΑΣ για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του και τηρεί απαρέγκλιτα τη συμφωνία αποπληρωμής των δανείων του.

«Το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ», σημειώνεται.

Η ανακοίνωση αποδίδει το σημερινό ύψος των οφειλών στην επιβάρυνση από τόκους, πανωτόκια και τόκους υπερημερίας, ενώ κλείνει με νέο πολιτικό καρφί προς τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.

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