Επίθεση Βορίδη σε Σαλμά και ΠΑΣΟΚ για τη Novartis: «Μεγάλο σφάλμα η ανακίνηση της υπόθεσης»

Την ανοιχτή σύγκρουση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Μάριο Σαλμά και τον Άδωνι Γεωργιάδη σχολίασε ο Μάκης Βορίδης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στην υπόθεση Novartis. Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η ανακίνηση της υπόθεσης αποτελεί «μεγάλο σφάλμα», καθώς, όπως τόνισε, υπάρχουν ήδη καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες.

Ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι ο ανεξάρτητος, πρώην «γαλάζιος», βουλευτής βρίσκεται σε προσωπική και δικαστική αντιδικία με τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι συντάσσεται με τη «μηδενιστική αντιπολίτευση» της Αριστεράς. «Ο Μάριος Σαλμάς έχει μια αντιδικία με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Έχουν πάει στα δικαστήρια, αντιδικούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) στο Action24, ο πρώην υπουργός διερωτήθηκε με αιχμηρό τρόπο για ποιον λόγο τίθεται ζήτημα επανεξέτασης της υπόθεσης Novartis με αφορμή την αποστολή ενός μηνύματος.

«Να ανοίξει η υπόθεση επειδή έχει στείλει ένα SMS ο Άδωνις;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το μήνυμα αφορούσε μάρτυρα που είχε καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας και, κατά τον ίδιο, δεχόταν πιέσεις προκειμένου να καταθέσει ψευδώς εις βάρος του υπουργού Υγείας και άλλων προσώπων.

«Έχουν υπάρξει δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει ανακρίβειες και ψεύδη εις βάρος του Άδωνι και άλλων, και αυτός δεν το έκανε», είπε. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δώσει αργότερα σχετική βεβαίωση σε άλλη δικαστική διαδικασία, θέτοντας το ερώτημα: «Από αυτό γιατί γεννιέται το ερώτημα να ξανανοίξει η υπόθεση της Novartis;».

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«Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες»

Ο Μάκης Βορίδης ανέβασε τους τόνους, χαρακτηρίζοντας προσβλητική κάθε προσπάθεια επαναφοράς της υπόθεσης στο προσκήνιο.

«Όποιος ανασύρει την υπόθεση της Novartis κάνει ένα μεγάλο σφάλμα. Είναι προσβολή», είπε και συνέχισε: «Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες. Οι άνθρωποι που κατέθεσαν με τις κουκούλες καταδικάστηκαν για ψευδορκία. Όλη η υπόθεση βασίστηκε σε αυτές τις καταθέσεις και καταδικάστηκαν».

Αναφερόμενος στις καταγγελίες περί παρέμβασης του κ. Γεωργιάδη προς φαρμακευτική εταιρεία για διαφημιστική προβολή, ο πρώην υπουργός σχολίασε σκωπτικά: «Μη μου πείτε ότι ο Άδωνις έχει πρόβλημα να βγαίνει. Ένα πρόβλημα που δεν έχει ο Άδωνις είναι να βγαίνει».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά της Αριστεράς»

Ιδιαίτερα επιθετικός εμφανίστηκε ο κ. Βορίδης και απέναντι στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την Αριστερά για «μηδενιστική αντιπολίτευση» και το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί την ίδια γραμμή για εκλογικούς λόγους.

«Τι να περιμένει κανείς από την αριστερή αντιπολίτευση; Η Αριστερά κάνει μια μηδενιστική αντιπολίτευση», δήλωσε. «Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει η ουρά της Αριστεράς, ελπίζοντας ότι κάτι θα πάρει εκλογικά».

Ο ίδιος επικαλέστηκε τη στάση στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Ανδρέας Λοβέρδος, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή στάση του κόμματος αποτυπώνει την πολιτική θέση στην οποία έχει περιέλθει.

«Ο Βενιζέλος ήταν μέσα στους συνηγόρους της Novartis. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τότε, ως υπουργός, ήταν στην υπόθεση της Novartis. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Το «beyond» για την Κωνσταντοπούλου

Ο Μάκης Βορίδης κλήθηκε να σχολιάσει και τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί υπόγειας συνεννόησης της κυβέρνησης με το ΚΚΕ, επιλέγοντας έναν δηκτικό τόνο.

«Τι να απαντήσω γι’ αυτό; Δεν μπορώ να τη σχολιάσω, είναι beyond», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε, γελώντας, το περιστατικό στο οποίο, σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, αποτυπωνόταν η «υπόγεια διαδρομή».

«Έκανε ο κ. Καραθανασόπουλος μια διαδικαστική ερώτηση στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κ. Γεωργαντά, και του είπε: “Θα κάνουμε και δεύτερη συνεδρίαση;”. Αυτό είναι η υπόγεια διαδρομή», σχολίασε.