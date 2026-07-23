Πολιτική

SAFE: Εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση των 118,2 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Στόχος η επιτάχυνση κοινών προμηθειών και ο εκσυγχρονισμός των στρατιωτικών δυνατοτήτων - Στα 787,7 εκατ. ευρώ η συνολική χρηματοδότηση 
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση (Φωτογραφία αρχείου: Jana Rodenbusch / REUTERS)
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Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE έλαβε την Πέμπτη (23.07.2026) η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατιωτικής ετοιμότητας των κρατών-μελών.

Η εκταμίευση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατ. ευρώ που αναλογεί στην Ελλάδα και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Μέσω του SAFE, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιταχύνει επενδύσεις στην άμυνα και να ενισχύσει τις κοινές προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ, παρέχει μακροπρόθεσμα δάνεια στα κράτη-μέλη, με έμφαση στις από κοινού προμήθειες πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και μέσων χερσαίας μάχης που παράγονται εντός της Ε.Ε.

Το εργαλείο εντάσσεται στο σχέδιο ReArm Europe/Readiness 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση άνω των 800 δισ. ευρώ για αμυντικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η προχρηματοδότηση δίνει στην Αθήνα τη δυνατότητα να επισπεύσει προγράμματα προτεραιότητας και να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το SAFE αποβλέπει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων και στη θωράκιση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

«Η σημερινή πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Ευρώπη παραδίδει εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Αντριους Κουμπίλιους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το χρηματοδοτικό εργαλείο ενισχύει «τόσο την εθνική ετοιμότητα όσο και τη συλλογική ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα».

Το SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις διεθνείς αγορές, επιτρέποντας τη χορήγηση δανείων μεγάλης διάρκειας με ανταγωνιστικό κόστος. Η αποπληρωμή τους θα γίνει από τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση, ενώ οι επόμενες εκταμιεύσεις θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη των συμφωνημένων οροσήμων υλοποίησης.

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