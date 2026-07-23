Πολιτική

Ρένα Δούρου: «Τελείωσε η λογική των προσώπων» – Νέα γραμμή στον ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχωρήσεων στην ΚΟ

Η πρώτη επαφή με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΚΟ, τα γλυκά και το αστείο με τις αμερικανικές εκλογές 
Ρένα Δούρου
Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Νέα γραμμή συλλογικής λειτουργίας στον ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε την Πέμπτη (23.07.2026) η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη της επαφή με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά την ανάληψη της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα, επιχείρησε να σπάσει τον πάγο μοιράζοντας γλυκά «για όσα σας κάναμε τους τελευταίους μήνες», σχολιάζοντας με χιούμορ ότι οι εσωκομματικές εξελίξεις καλύφθηκαν «σαν να ήταν οι αμερικανικές εκλογές».

Η Ρένα Δούρου έστειλε σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να αφήσει πίσω του τις προσωπικές στρατηγικές και τις εσωτερικές συγκρούσεις που κυριάρχησαν το προηγούμενο διάστημα. «Το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, αυτό τελείωσε το Σάββατο», ανέφερε, αποφεύγοντας να ανοίξει συζήτηση για συγκεκριμένες αναθέσεις και ισορροπίες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ερωτηθείσα εάν ο Παύλος Πολάκης θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, όπως συνέβη εκτάκτως κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, επανέλαβε ότι «έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων», δίνοντας έμφαση στη συλλογική εκπροσώπηση του κόμματος.

«Δεν θα μπορούσα να μη μιλάω με τον Κοτζιά»

Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναφέρθηκε και στην επικοινωνία της, νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά. «Δεν θα μπορούσα να μην μιλάω μαζί του. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεδομένου του μεγέθους του», είπε, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν είχε ληφθεί συνεδριακή απόφαση που τον αφορούσε, χωρίς όμως να υλοποιηθεί.

Προσθήκες με «συντεταγμένο» τρόπο

Ανοιχτό άφησε, παράλληλα, το ενδεχόμενο προσχώρησης ανεξάρτητων βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ. «Δουλεύουμε γι’ αυτό, αλλά συντεταγμένα», ανέφερε, παραδεχόμενη πάντως ότι «έχει χάσει το μέτρημα με τους ανεξάρτητους».

Για τη Νίνα Κασιμάτη σημείωσε ότι έχει ήδη συνομιλήσει μαζί της, διευκρίνισε όμως ότι βρίσκεται στην Κύπρο και πως το ζήτημα θα συζητηθεί συλλογικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Να τιμηθούν τόποι και όχι γρασίδι και γαρίδες»

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε και στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση», τόνισε, εξηγώντας ότι αποφασίστηκε συλλογικά να «τιμηθούν τόποι και όχι γρασίδι και γαρίδες». Πρόσθεσε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη στάση συνάδει και με τη δική της πάγια επιλογή να μην παρίσταται στην εκδήλωση.

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