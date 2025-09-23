Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την περιπέτεια υγείας του: «Ένιωσα έναν πόνο, μου είπε η Ράνια πάω στον γιατρό»

Λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια υγείας του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για όσα έζησε αλλά και για την τοποθέτηση στεντ.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, περιέγραψε τα συμπτώματά που είχε αλλά και την κρίσιμη παρέμβαση της συζύγου του, Ράνιας Τζίμα που τον οδήγησε στον γιατρό.

«Είναι μια φάση που συνειδητοποιείς ότι χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να τα ακούς. Εγώ είχα μια κατάχρηση, το τσιγάρο. Εδώ και 10 ημέρες δεν καπνίζω. Αν τρομάξεις λογικό είναι. Να με τσεκάρεις σε έναν χρόνο ότι θα συνεχίσω να μην καπνίζω, οι πρώτες ημέρες είναι εύκολο να το κάνεις» είπε ο κ. Σακελλαρίδης μιλώντας στο Mega.

«Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι και λίγο άθικτος από τέτοια ζητήματα και δεν περνάει από το μυαλό σου, λες έχω καιρό, είμαι νέος και προσέχω σε άλλα, αλλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έχει σημασία να κάνουμε τις εξετάσεις και να ακούμε τον οργανισμό μας» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε όλα όσα έζησε και τον οδήγησαν στο νοσοκομείο: «Ένιωσα έναν πόνο, όχι κάτι ακραίο που θα πεις παίρνω το 166. Δεν ήταν κάτι γνώριμο αλλά θα μπορούσε να πεις ότι ήταν νευρόπονος ή κάτι μυικό. Θα μπορούσα να το πω αν ήθελα να το αποφύγω. Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια, και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς».

Τέλος, εξομολογήθηκε ότι «θα μπορούσα να μην είχα πάει. Πήγα μόνος μου, πήρα το αυτοκίνητο, το συζήτησα και με τη Ράνια, ήταν κρίσιμο που μου το είπε η Ράνια να πάω. Μου πέρασε η σκέψη “τι να μπλέκω, τίποτα δεν θα είναι”. Δεν είσαι όμως άτρωτος για πάντα, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα».

Σχετικά τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο νέου κόμματος σημείωσε: «Περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι τώρα ο τρόπος με τον οποίο έχει τοποθετηθεί, που δεν ξέρουμε τελικά αν θα πάρει κάποια πρωτοβουλία ή όχι, κατ’ εμέ έχει αποφασίσει κάπως να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά. Έχει αποφασίσει να κάνει το rebranding του να ξεκινάει στην πραγματικότητα από την πολιτική του επανατοποθέτηση».

«Κατά τη δική μου την άποψη δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος μας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κάτι το οποίο είναι πολιτική μέσων όρων. Μία ‘σούπα’ δηλαδή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο προς το Κέντρο για να μπορέσω να προσεγγίσω περισσότερα ακροατήρια» σημείωσε.

«Ακούγοντας τον τις προάλλες, στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του, ήθελα πιο ξεκάθαρες και πιο ριζοσπαστικές τομές. Και αυτό που μου δείχνει εμένα είναι ότι θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή, με το δικό του το παρελθόν, το οποίο είναι δικαίωμα του, αλλά δεν είναι εύκολο για ανθρώπους σαν εμένα να ακολουθήσουμε σε μία τέτοια πορεία» κατέληξε.